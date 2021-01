Pendolari dimenticati. Scolari salvati. Sindaci? Assenti

- Advertisement -

Parlare di problemi marittimi e di trasporti è uno dei must. Tutti hanno da dire, tutti mostrano la loro verità e tutti riconoscono, in qualche modo, il responsabile: l’armatore privato.

La storia moderna, l’attivismo di Procida e le ultime vicende dimostrano che, purtroppo, la cattiva protesta popolare che è stata portata avanti negli anni, soprattutto da Nicola Lamonica e company, oggi ha prodotto il mostro con cui tutti abbiamo a che fare.

Un mostro che si rafforza, disagio dopo disagio, della nostra divisione e della lotta che sei piccole comunità si fanno tra di loro.

E così, in attesa di sperare che la Fortini diventi assessore ai trasporti (e solo allora Enzo Ferrandino, allora si darà una mossa) oppure che sia il turno di Bruna Fiola (e allora si sveglierà dal suo letargo montano, Dionigi Gaudioso) restiamo nel disastro degli ultimi 20 anni. Un disastro che ha permesso alla Regione Campania di fregarsene del trasporto marittimo e di pensare a quello terrestre. Il rapporto è sempre quello famoso: 670 milioni di euro per gomma e ferro. Quasi 10 per il mare per Caremar, due corse notturne per Ischia, una corsa per gli studenti di Procida e qualche linea turistica che porta i turisti da Pozzuoli / Bacoli a Salerno (la famosa archeolinea)

In questo scenario, torna prepotente la questione “mattina”. La questione che riguarda 80 studenti ischitani diretti a Procida (e la conservazione dello storico Istituto Nautico di Procida). Come già scritto (leggilo qua) grazie all’azione politica dell’assessore Lucia Mameli, inaudita altera parte, la Regione ha cambiato un paio di corsa da Ischia e ha risolto il problema.

Ma la coperta è corta! Troppo corta.

La battaglia da fare non era quella di spostare una corsa. Era quella di chiedere nuove corse alla Regione Campania. La stessa che raddoppia i bus a terra, la stessa che compra nuovi treni, la stessa che copre i debiti dell’EAV (i famosi 600 milioni di euro). Purtroppo, però, la nostra comunità e i nostri primi cittadini hanno preferito non disturbare chi comanda. Luca Cascone e Vincenzo De Luca hanno una sorta di lascia passare a fottersene di Ischia, di Procida, dei loro studenti, dei loro pendolari e di quanti, ogni giorno, hanno la necessità di raggiungere le isole.

I docenti lasciati sul porto da Caremar l’altro pomeriggio sono la prova.

Sul problema, con la solita caparbietà battagliera è intervenuta Maria Grazia Di Scala.

«Ancora una volta – scrive la Di Scala – le esigenze dei pendolari vengono calpestate dalle compagnie di navigazione. Già abbiamo corse ridotte all’osso, e si sente la mancanza di Alilauro, ma costringere chi debba entrare in ufficio alle 8 a svegliarsi alle 5 per partire alle 6.15 è davvero troppo. Questo perché la corsa Caremar da lunedì prossimo sarà differita alle 7.25 per consentire agli studenti di arrivare in orario per la scuola a Procida. Vero è che i pendolari ischitani potrebbero partire con la Snav alle 7.10, ma quel simulacro di aliscafo, che di corsa veloce ha solo il prezzo, ferma a Procida pure quello è impiega un’ora e più per arrivare al beverello. L’unica soluzione sarebbe o che gli studenti partano loro con la Snav, o che il mezzo Snav non faccia la sosta a Procida. Qualche sindaco ischitano, o il delegato alla materia nominato all’unanimità, ci può pensare e rappresentare al Presidente della commissione regionale trasporti questa esigenza, o vogliamo continuare a farci dire che ad Ischia va tutto bene perché i sindaci non fanno pervenire nessuna osservazione? E come al solito, ci si riduce all’ultimo momento. Poi parliamo di Procida capitale della cultura?»

Uno spiegone della situazione perfetto. Se qualcuno vede i sindaci in giro, gli dica che abbiamo un problema con i trasporti marittimi.