Pellino e Talamo, l’Ischia espunga il Novi e conquista 3 punti con il Costa d’Amalfi

COSTA D’AMALFI-ISCHIA CALCIO 0-2

Serie D – Girone H – 14a Giornata

L’Ischia Calcio ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva, sconfiggendo il Costa D’Amalfi con un gol per tempo. Una vittoria pesante, la quarta in trasferta, che arriva al termine di una settimana difficile a causa delle numerose assenze: Zandri, Florio, Pastore, Giacomarro, Maiorano e Padulano.

L’Ischia inizia bene segnando al 7′ minuto: una disattenzione difensiva dei padroni di casa permette a Castagna di rubare il possesso a un avversario e servire Pellino in area di rigore, che segna la sua prima rete in Serie D. Al 15′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Maione posizionato sul primo palo sfiora la marcatura con un colpo di testa. Al 26′, l’Ischia va vicino al raddoppio con Talamo, il cui tiro debole nell’area piccola viene parato in due tempi dall’estremo difensore di casa.

Al 29′ si verifica un episodio singolare con il primo assistente Lentini, che è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un infortunio. Come previsto dal regolamento, vengono designati due tesserati: Montefusco per i padroni di casa e Sarno per l’Ischia. Al 41′, sugli sviluppi di un calcio di punizione, D’Anna va alla conclusione sfiorando il palo alla sinistra di Provitolo. Nel primo dei sette minuti di recupero, Donnarumma serve Massa in area, ma Gemito fa buona guardia.

Il secondo tempo continua come il primo. Al 53′, D’Anna lancia Talamo, Provitolo perde la palla ma l’attaccante gialloblù tira sull’esterno della rete. E’ il minuto 64 quando D’Anna tenta ci prova da venti metri ma la palla esce di poco. Solo due lancette di orologio e il Costa d’Amalfi resta in 10 con Massa che si becca il rosso diretta della gara. L’Ischia prova a sfruttare la superiorità numerica. Al 68’, cross di Buono e colpo di testa di Talamo alto. Un minuto dopo, Trofa tira, Provitolo devia in angolo e salva su Mattera. E’ il minuto 74 quando il direttore di gara estrae il secondo cartellino rosso diretto questa volta indicando Giovanni Mattera. Anche l’Ischia si trova in 10 e la gara si mette in equilibrio. La vittoria dell’Ischia è di marca under. D’Anna vede Talamo in buona posizione, calibra il cross e il numero 7 questa volta non sbaglia: Ischia 2, Costa d’Amalfi 0. Domenica prossima, al Calise, l’Ischia di Corino, ospiterà i “tori” del Real Acerrana

COSTA D’AMALFI: Provitolo, Vuolo, Massa, Proto (16’ s.t. Martinelli), Cappiello, Donnarumma (16’ s.t Filogamo), Maione (37’ s.t. Caputo), Mansi (1’ s.t. Sgambati), De Sio, Esposito, Iovieno (1’ s.t. Oliverio). (In panchina Manzi, Cella, Fierro, Mauri). All. Genco

ISCHIA CALCIO: Gemito, Mattera Gio., Mattera Giu., Chiariello, D’Anna, Trofa, Montanino R., Castagna (16’ s.t. Quirino), Talamo, Buono, Pellino (25’ s.t. Desiato). (In panchina Iannaccone, Patalano, Ballirano, Arcamone, Esposito V., Montanino V., Mollo.) All. Corino.

ARBITRO: Santeramo (Monza).

AZSSISTENTI: Lentini (Milano) e D’Andrea (Viterbo).

MARCATORI: nel p.t. 7’ Pellino (I), nel s.t. 34’ Talamo (I).

NOTE: angoli 5-4. Ammoniti: Mansi (CDA), Sgambati (CDA), Castagna (I), D’Anna (I), De Sio (CDA). Espulsi: al 21’s.t. Massa (CDA), al 34’s.t. Mattera Gio. (I). Durata: p.t. 52’, s.t. 50’. Spettatori 200 di cui 100 ischitani.