Pellegrinaggio a Loreto dal 12 al 13 dicembre 2022

L’Arciconfraternita di S. Maria di Loreto, con il supporto dell’agenzia Italia On Tour, ha organizzato un pellegrinaggio con pernottamento di una notte al Santuario di Loreto. Il programma prevede la partenza da Ischia con bus turistico lunedì 12 dicembre, pranzo in prossimità di Loreto con arrivo previsto nel primo pomeriggio; check-in Hotel e incontro con la guida locale per una visita guidata del Santuario. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.

Il secondo giorno, dopo aver fatto colazione, ci sarà la Santa Messa con il parroco Don Beato. Pranzo e rientro a Napoli per il ritorno serale ad Ischia

Il costo è di euro 195 a persona, comprensivo di viaggio in pullman gran turismo, biglietti traghetto, sistemazione in Hotel in camere doppie con servizi privati (supplemento singola € 20), trattamento di mezza pensione in hotel, bevande incluse ai pasti (1/2 acqua ¼ vino), 2 pranzi incluse bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino), guida all’ arrivo al Santuario, polizza medico – sanitaria “Garanzia Covid-19”, incluso tassa di soggiorno, servizio accompagnamento e guida spirituale durante tutto il viaggio.

Per ulteriori informazioni telefonare al 338 725 0906 (Ciro) 347 533 0363 (Vincenzo) 081 19758580 (Giovanna)