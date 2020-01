TORINO (ITALPRESS) – Nelle prime ore di stamattina, in località Stupinigi di Nichelino (TO), sulla strada provinciale 143, un pedone albanese 35enne mentre attraversava la strada in un punto non illuminato è stato investito mortalmente da un automobilista che poi non si è fermato a soccorrerlo. Sulla vicenda indagano i Carabinieri che hanno predisposto posti di blocco in tutta la provincia.

(ITALPRESS).