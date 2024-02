Pediatria al Rizzoli, arriva il bando per il nuovo “primario”

Mentre mancano i soldati (ed è sempre più difficile trovarli), l’ASL si organizza per trovare un “generale” dell’UCO Pediatria del Rizzoli di Ischia dopo il pensionamento dell’ultimo primario, vero, del reparto, il dott. Geppino Parisi.

In quest’ottica l’ASL Napoli 2 Nord ha indetto l’Avviso di Selezione Pubblica, per titoli e per colloquio, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico gestionale, di durata quinquennale, di Direzione della U.O.C. Pediatria P.O. Ischia – “Anna Rizzoli ” della A.S.L. Napoli 2 Nord -, ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., dell’art. 20 del C.C.N.L. dell’Area Sanità – triennio 2016/2018 –, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 484 del 1997 – limitatamente alle disposizioni che concernono i requisiti di ammissione. Tutti gli uffici deputati hanno approvato il relativo bando di Avviso di Selezione Pubblica, per titoli e per colloquio.

L’IDENTIKIT DELLA UOC.

L’unità operativa complessa di Pediatria è inserita nell’ambito del Dipartimento Materno Infantile, perseguendo obiettivi di diagnosi, cura e prevenzione delle patologie di interesse medico in età pediatrica. Nello specifico, la Struttura si fa carico dell’assistenza sanitaria in regime di ricovero e ambulatoriale della popolazione di età compresa fra zero e sedici anni; esercita azione di educazione sanitaria sul contesto famigliare dei minori per la prevenzione delle malattie e delle disabilità e il miglioramento della qualità di vita La UOC Pediatria è dotata di n. 4 posti letto di pediatria , n. 1 posto di day hospital e culle per il nido L’accesso è previsto dal Pronto Soccorso presso lo stesso il P.O. ovvero in elezione. L’attività ambulatoriale ed in regime di day-hospital consente l’inquadramento diagnostico e fornisce indicazioni terapeutiche per patologie mediche di media complessità che richiedono consulenze multidisciplinari, laboratoristiche e strumentali; erogata in collaborazione ed a supporto dell’attività del pediatra di famiglia elimina i rischi legati alla frammentazione dei percorsi assistenziali, attenua il disagio delle famiglie (riduzione del numero di prenotazioni ed esecuzione di esami eseguiti in sedi diverse) e lo stress dei bambini, riduce il numero dei ricoveri inappropriati.

Il candidato, tra gli altri, dovrà soddisfare i seguenti requisiti: “iscrizione all’albo del relativo Ordine Professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’attribuzione dell’incarico; anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina cui si riferisce l’incarico (Pediatria) o disciplina equipollente o affine e specializzazione nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente o affine ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina”.

L’emergenza Pediatria e Nido

Era il 19 dicembre 2023 quando il Direttore f.f. della UOC di Pediatria del P.O. di Ischia rappresentava che per garantire i livelli essenziali di assistenza, anche per il mese di gennaio 2024, si rendeva necessario ricorrere a n. 360 (trecentosessanta) ore di autoconvenziomaneto.

Una nota a cui il Direttore Sanitario Aziendale ha risposto il 29 dicembre e con la quale conferiva l’autorizzazione a procedere.

L’ultima ricognizione delle dotazioni organiche del personale medico della UOC di Pediatria e Nido ricostruisce come dal 2017 ci sia stato una progressiva riduzione di dirigenti medici ed è composta da 5 unità, oltre il Responsabile. Inoltre, a far data dal 16 giugno 2023.

Lla dott.ssa Luisa Vatiero, vincitrice di concorso pubblico, è passata in forza all’AORN Santobono e il numero di dirigenti pediatri è sceso a 4 unità, oltre il Responsabile. A far data dal 1° gennaio 2024 – come vi abbiamo già annunciato – il numero dirigenti medici è di 2 unità, oltre il Responsabile. L’avviso pubblico bandito dalla ASL Napoli 2 Nord per destinare una nuova risorsa medica al P.O. Rizzoli di Ischia è andato deserto e devono essere comunque assicurate le attività clinico assistenziali, le reperibilità, il turno di guardia h/24 e i LEA.