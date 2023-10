Pecoraro Scanio: «Costruire in zone sicure per salvare vite umane»

L’esponente ambientalista Alfonso Pecoraro Scanio si è recato nell’area della frana del 26 novembre 2022 per girare un video e commentare la situazione al fine di lanciare un appello alla messa in sicurezza dell’intero territorio italiano, a grave rischio idrogeologico. Una sollecitazione a delocalizzare le costruzioni realizzate in zone pericolose con l’obiettivo di evitare ulteriori tragedie alla luce del cambiamento climatico che renderà sempre più frequenti e violenti gli eventi estremi.

Pecorario Scanio dunque evidenzia: «Questo è l’alveo Fasaniello di Casamicciola, e stiamo parlando dell’area dove c’è stata l’alluvione, la frana del novembre 2022. In questa zona, addirittura, c’erano sei metri di residui. In questo alveo c’erano delle opere fatte molto tempo fa per ridurre la velocità dell’acqua. Poi si gira e si vede che erano state costruite addirittura case dentro il corso dell’alveo.

Quindi con una situazione che porta a quello che purtroppo sappiamo, il dissesto idrogeologico è un grande tema nazionale. l’Italia è il Paese che ha più frane attive di tutta Europa, ma di gran lunga. Ed è un Paese quindi che ha la necessità di un’azione costante su questa storia. Qui ci sono delle antiche terme, perché Casamicciola è zona storicamente termale.

Lì la casa che è stata costruita esattamente dentro l’alveo e quindi su quella casa, poi, ovviamente è andata a impattare questa notevole mole di terriccio di terra, di pezzi di montagna che è franata.

Capiamo quale grande lavoro stanno facendo adesso tutti gli operatori del Commissariato straordinario, diretto da Giovanni Legnini, ma soprattutto questo ci deve far riflettere di come si deve nel nostro Paese iniziare a lavorare seriamente, a delocalizzare le costruzioni e le strutture assurdamente costruite dentro fiumi, nelle aree di espansione dei fiumi, in zone che sono ad alto rischio e soprattutto con il cambiamento climatico in atto.

Il livello delle piogge e degli eventi climatici estremi sarà più frequente e quindi noi dobbiamo assolutamente salvare le vite umane».