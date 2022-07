PEBA, a Lacco Ameno il primo piano per il superamento delle barriere architettoniche

Stamattina, presso Villa Arbusto si è tenuta la presentazione del progetto Peba, il primo piano per il superamento delle barriere architettoniche dell’isola. I lavori sono stati diretti dalla vicesindaco Carla Tufano, dalla consigliera alle pari opportunità Carmela Monti e dal progettista che ha realizzato il Peba, l’architetto Andrea Mattera. Al tavolo, erano presenti anche il maestro Raffaele Brischetto (Garante della disabilità del comune di Ischia), l’avvocato Adriano Mattera, l’Associazione Genitori Autismo Ischia (rappresentata dal segretario Enzo Sirabella) e l’Associazione “Isole d’amore”.

“Il nostro PEBA dal titolo LACCO AMENO IN TUTTI SENSI – dichiara la Vicesindaco Carla Tufano – è un piano che tiene conto delle barriere fisiche e sensoriali del territorio. Sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune nei prossimi giorni ed entro il mese successivo sarà possibile fare delle osservazioni che verranno valutate e recepite prima dell’approvazione in Consiglio Comunale. Nel ringraziare quanti hanno lavorato al progetto, ne approfitto per congratularmi con Andrea Mattera, l’architetto che l’ha redatto, professionista molto sensibile e preparato su questi temi”.