Pe’ terre assaje luntane L’emigrazione ischitana verso le Americhe

XVI edizione Torre del Mulino, Ischia Ponte 12/13 settembre 2020



La mostra documentaria propone un percorso illustrativo che racconta l’emigrazione ischitana nei suoi aspetti più peculiari: dal viaggio a bordo dei grandi transatlantici che, sulle rotte verso le Americhe, conquistano l’immaginario collettivo diventando ambasciatori di modernità e di stili di vita, ai tanti approdi che, soprattutto in California e in Argentina, vedono impegnate le comunità ischitane nella costruzione di sempre nuovi modelli di integrazione.



A corredo della mostra documentaria è disponibile il catalogo “Noi emigravamo”.



PROGRAMMA : ARRIVI/PARTENZE Storia, letteratura, cinema e musica

Incontri in collaborazione con Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Circolo Georges Sadoul –

Scuola di Cinema Luchino Visconti



ARRIVI – sabato 12 settembre ore 21:00

Giuliana Muscio, Università di Padova, Autrice del libro Napoli/New York/ Hollywood

La storia dell’emigrazione artistica italiana che ha cambiato il cinema americano e l’immagine degli italiani negli USA

Maddalena Tirabassi, Centro Altreitalie, Curatrice dell’edizione italiana del libro Storia degli italoamericani di William J. Connel e Stanislao G. Pugliese

Presiede – Arturo Martorelli Istituto Italiano per gli Studi Filosofici



PARTENZE – Domenica 13 settembre ore 21:00 – SITTIN’ ON THE DOCK

Parole e musica in attesa dell’imbarco – Concerto spettacolo

Valerio Sgarra, voce e chitarra Alessandro Cervo, violino