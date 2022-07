Pd, Letta “Elezioni saranno molto rapide”

ROMA (ITALPRESS) – “Voglio esprimere il senso di profondo orgoglio per l’appartenenza alla mia comunità, in questi giorni c’è stata una capacità di essere uniti, determinati, facendo le scelte giuste, facendo uno straordinario gioco di squadra”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso dell’assemblea, alla Camera, con i parlamentari dem. “Quello che ho percepito da ieri, quello che sta risalendo dal paese reale è che la giornata di ieri ha cambiato completamente l’equilibrio, il senso, la narrazione della posta in gioco – ha aggiunto -. Coloro che nella giornata di ieri hanno pensato di fare una scelta di convenienza hanno sbagliato i conti”.Per Letta ora serve un “cambio fondamentale, che non è radicale, ma necessita un impegno, abbiamo pochi giorni, le elezioni saranno molto rapide, qualunque ora deve essere usata facendo le scelte giuste, dobbiamo concentrarci molto su noi stessi e sul nostro messaggio. Oggi inizia una straordinaria avventura”.

