PD Ischia, riorganizzazione in corso in vista del congresso. Massimo Stilla entra nella direzione provinciale con Dinacci

Il Partito Democratico di Ischia si rimette in moto in vista del congresso cittadino e lo fa con una doppia direttrice: riorganizzazione interna e rafforzamento del collegamento con i livelli regionali. Sullo sfondo resta la prospettiva delle amministrative del 2027, già entrata nel radar politico locale.

La macchina organizzativa dem, attivata ufficialmente nelle scorse settimane anche grazie all’endorsement di Massimiliano Manfredi, presidente del Consiglio regionale della Campania, a favore della candidatura a sindaco di Gianluca Trani, procede ora verso una fase più strutturata. Nei prossimi giorni è attesa la definizione del congresso del circolo del Comune di Ischia, passaggio destinato a chiudere il periodo di commissariamento affidato all’assessore del Comune di Forio Davide Laezza e ad avviare una nuova stagione politica.

All’interno del “nuovo” circolo si muovono già le prime dinamiche. In posizione avanzata per i ruoli apicali figurano l’assessore del Comune di Ischia Luigi Di Vaia e la consigliera comunale Giustina Mattera. Quest’ultima appare destinata a consolidare il percorso politico del gruppo di “via Marone”, accompagnandolo verso un riposizionamento organico nella nuova area democratica con il consenso dei suoi componenti “over”.

Un passaggio che segna una cesura rispetto al passato e che nasce sia da una naturale evoluzione generazionale sia da un calcolo politico in vista delle prossime scadenze elettorali comunali.

Parallelamente, sul piano provinciale, prende forma la notizia politicamente più rilevante della giornata: l’ingresso dell’avvocato penalista ischitano Massimo Stilla nella direzione del Partito Democratico napoletano. La nomina, maturata nell’esecutivo guidato dal nuovo segretario Francesco Dinacci, rafforza il legame tra la componente isolana e la struttura metropolitana del partito, inserendo una figura radicata sul territorio in un contesto decisionale più ampio.

L’approdo di Stilla nella direzione provinciale assume anche un valore politico simbolico. Nei mesi scorsi il suo nome era stato al centro di manovre e interlocuzioni, finendo tra i possibili profili indicati per un incarico assessoriale in quota Antonio Mazzella, poi approdato in Fratelli d’Italia. La scelta odierna, dunque, si inserisce in un quadro di riallineamenti e ridefinizioni degli equilibri locali.

Se da un lato si registrano distanze e separazioni tra gruppi politici che fino a poco tempo fa condividevano percorsi comuni, dall’altro emerge la volontà del Partito Democratico di rafforzare la propria presenza sull’isola attraverso figure riconoscibili e con un peso specifico nel dibattito pubblico.

L’ingresso di Stilla nella direzione provinciale si muove in questa direzione e appare come una mossa destinata a incidere sugli equilibri del centrosinistra isolano, in una fase in cui ogni tassello viene posizionato con anticipo rispetto alla partita amministrativa che si giocherà nei prossimi mesi in vista del voto della primavera del 2027 quando si rinnoverà il consiglio comunale di Ischia.