Pd e M5S si sono accorti di stare con De Siano e ora scappano…

Ida Trofa | Incredibile ma vero, a Lacco Ameno accade anche questo. Il giorno dopo la presentazione della candidatura ufficiale di Domenico De Siano a sindaco, sostenuto da una coalizione mista di democratici di sinistra e neo grillini arriva la corsa alle smentite. Della serie c’erano tutti, ma non lo erano tutti! No. Non è lo slogan di un manicomio in Portogallo, ma la sintesi, precisa, di quanto sta accadendo alla pseudo politica lacchese.

Ovvero, sabato sera al “Terra Madre” per la presentazione del senatore Azzurro c’erano davvero tutti, ma già domenica mattina, tutti non sapevano quel che facevano e, soprattutto, di essere parte integrante e fondate del nuovo soggetto politico che ruota e vive su Domenico De Siano.

Insomma più che paradossale. Una crisi di identità e una mancanza di attributi politici a cui non si era mai assistito sin qui. Un declino irreversibile di identità e di valori, trova una Lacco Ameno svagata, mai come oggi, priva di una politica di cui sia possibile decifrare, almeno, le linee generali.

Eppure esisterebbero tutte le ragioni per mettere al centro del dibattito pubblico gli interessi del Paese nonché un’analisi dei rischi concreti che si profilano, compresi quelli legati a una ripresa delle migrazioni di massa e dello spopolamento di uno dei luoghi simbolo dell’isola d’Ischia prima e del cratere sismico più piccolo d’Italia poi, se si continuerà su questa strada. L’assenza di peso politico specifico, di ideali e progetti comuni davvero condivisi.

Il Segretario PD di Lacco Ameno: “Distinti e distanti dal progetto per Domenico De Siano sindaco”

Come la giri e come la volti è sempre lui l’oggetto dei desideri e degli strali dei manovali della politica lacchese: l’inviso Senatore di Forza Italia, Domenico De Siano. Dal Cantiere aperto per De Siano sindaco vengo fuori, così, i primi scioperanti della “cardar ella” elettorale. Anzi i primi manovali del voto che prendono le distanze.

Immediata e sibillina la puntualizzazione della Segreteria del Partito Democratico di Ciro Alvi. Con tutto il rispetto, è parva materia quando lo staff per intero di un europarlamentare PD come Giosi Ferrandino, presidia e sostiene la candidatura condivisa a sindaco di un comune di Ischia, di un altro leader locale, il coordinatore azzurro De Siano. Ma Alvi è segretario di un partito, questo sconosciuto, ed è stato lapalissiano per sè e il suo PD: “Distinti e distanti dal Progetto De Siano”. Anzi, Alvi dice di più, rinnega la militanza democratica di uno come Aniello Silvio, l’uomo dell’ASL dal pacchetto voti ben quotato e ritenuto imponete dai bookmaker della politica locale.

«In qualità di segretario politico del PD di Lacco Ameno – ci ha detto Alvi – doverosamente mi trovo costretto a dover sottolineare come il Partito Democratico sia distinto è distante dal progetto che vede Domenico De Siano candidato sindaco. Il Partito non ha aderito a nessuno progetto, men che meno con De Siano che rappresenta il vecchio sistema, nè tanto meno con Aniello Silvio che non fa più parte del Pd. In qualità di segretario non gli ho rinnovato la tessera. Siamo stai messi in mezzo ad un progetto, presentato al paese sabato sera, del quale non facciamo parte, nè siamo stati messi a parte”.

Dunque il PD con la sua segreteria prende ufficialmente le distanze da Aniello Silvio, l’unico ritenuto tra i portatori di voti. Per ora, il PD prende le distanze anche dal Senatore Domenico De Siano. Se prima forse il PD poteva avere con Silvio voce in capitolo al tavolo delle trattative, ora da solo decide la “castrazione”, il ruolo di voce bianca. Anche se tanto bianca non è! Alvi con una dichiarazione ufficiale, un comunicato griffato Partito Democratico Lacco Ameno, smentisce ogni partecipazione al progetto di Aniello Silvio per Domenico De Siano, ma non esclude il ritorno… magari da solista. Quanto è piccola la politica a Lacco Ameno?

Il rimorso di Vincenzo Morgera

Vincenzo Morgera, il “tabaccaio” più noto del paese, con velleità di sviluppo cinque stelle, quello che fino a ieri l’altro si fregiava di essere l’emblema e il vanto degli ideali e delle proteste del M5S si è ridestato da un brutto sogno! Il primo in fuga da se stesso e da una ineluttabile verità.

E’ stato lui l’anfitrione della trionfale presentazione in quel di “Terra Madre” dell’ultima candidatura di Domenico De Siano a sindaco di Lacco Ameno. Sarà infatti il Coordinatore regionale di Forza Italia, l’estrema sintesi del prossimo Caularone, presentato con rigurgiti e spreco di parole proprio dal Morgera. Un esponente del M5S che, di fatto, sabato alle 17,00 ha lanciato la volata dell’esponente più autorevole del partito di Silvio Berlusconi a Palazzo di Santa Restituta. Dopo i trionfi e le dichiarazioni tronfie di luoghi comuni e vuoti proclami, è stato così il giorno del triste risveglio e dei rimorsi da codardi.

Con la levata di scudi della Segereteria PD di Alvi arriva anche il dietrofront del M5S del rinnegato Morgera. L’uomo ripudiato da un dei meet up grillini più attivi.

Si sprecano le dichiarazioni, le prese di posizione e i dietro front. Fa ridere la corsa del granchio del Morgera che presentano, con gli amici del PD Aniello Silvio e Carmine Monti, il nuovo cantiere aperto da De Siano, e che ieri si è precipitato a smentire il suo ruolo di prima donna. Una sorta di scrupolo, di dignità ritrovata solo dopo la presentazione.

“Non sapevano che sarebbe stato Domenico De Siano il candidato Sindaco. Non possiamo stare al tavolo con chi ha affossato il paese. Io non sapevo e non ho sostenuto questo progetto”.

Morgera, giova ripeterlo, è lo stesso che ha aperto la presentazione, illustrato il peso e la figura dei soggetti che vi erano seduti, davanti e dietro. Non è dato sapere se sabato pomeriggio alla “Cantina del Mare“, location “Terra Madre“, i drink siano stati serviti prima o dopo la presentazione. Misteri locali!

Grillini in agitazione

Morgera, non sapeva, non voleva e non diceva, intanto il Meetup Isola d’Ischia lo rinnega e ne prende le distanze.

“Il Meetup Amici di Beppe Grillo di Ischia si dissocia dalla eventuale scelta di Vincenzo Morgera simpatizzante del M5S nazionale lacchese di candidarsi presso liste civiche alle prossime elezioni amministrative del comune di Lacco Ameno. La eventuale scelta di candidarsi in compagini diverse dal M5s è frutto di scelte personali non condivise con il gruppo di attivisti locali“ tanto scrivono in relazione all’esclusiva de Il Dispari gli esponenti locali dei 5 stelle.

Lo strappo

Di fronte all’ennesimo strappo di una certa umanità politica lacchese, De Siano misura la propria solitudine. La corsa al pentimento di chi anela al potere, aspira ad un posto in prima fila, fianco a fianco con il leader, ma senza anima e spina dorsale si vede costretto ad assassinare ogni sua narcisistica aspirazione.

La corsa a smarcarsi dal cantiere De Siano apre un nuovo e forse decisivo capitolo della crisi del Fungo. Poche settimane dopo aver celebrato la caduta di Giacomo Pascale, che i vari delatori e aspiranti capipopolo già consideravano in morte cerebrale, l’uscita forte e decisa di De Siano ha portato i piccoli politici lacchesi che lo rincorrono adorandone le vesti, sull’orlo di una crisi di identità e di valori devastanti. Politichini subito bacchettati da chi è stato tirato in ballo senza consultare né il proprio partito né i propri alleati uniti fin qui proprio per combattere il nemico azzurro.

“Chi mi conosce lo sa! Abbiamo un modo specifico, un metodo per governare. Bisogna stabilire prima le regole ed il programma, stabilire la metodologia, gli obbiettivi. L’amministrazione la fa la squadra. Sono più forte se è più forte la mia squadra. Da politico in carica non ho mai subito una defezione“ mai più profetiche furono le parole del leader Azzurro.

Analizzando bene l’accaduto non è solo il De Siano capo cantiere e candidato sindaco a incassare rinunce e defezioni, quanto piuttosto chi a questi si è portato come grande elettore esponente di questo (Aniello Silvio) o dell’altro (Vincenzo Morgera) partito e soprattutto portatore di voti anche di bandiera. Bandiere e sostegni che di fatto non hanno. Come, allo stato, non vi sono progetti o programmi condivisi da portare avanti, oltre la cavalcata al potere.