PCIML, domenica la presentazione di due volumi e il compleanno di Domenico Savio

Domenica 16 febbraio 2020 alle ore 10.30, nella Sede nazionale del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, ubicata a Forio in via Provinciale Panza n. 37, saranno presentati nel giorno del suo ottantesimo compleanno, i primi due di quattro volumi di scritti scelti di Domenico Savio, Segretario generale del P.C.I.M-L.

Oltre che organizzatore di indimenticabili battaglie sociali, dirigente politico e predicatore dei principi del marxismo-leninismo nei quali crede fermamente, Savio è stato anche attivissimo giornalista, in particolare dall’inizio degli anni ’70, quando ebbe l’onore di collaborare con l’allora ancora glorioso quotidiano del Partito Comunista Italiano l’Unità, fondato da Antonio Gramsci il 12 febbraio 1924.

I suoi scritti politici e sociali sino al 2000 sono stati prevalentemente pubblicati su Il Settimanale d’Ischia e i periodici comunisti l’Uguaglianza economica e sociale e Comunismo, mentre quelli dal 2000 al 2019 non risultavano ancora ordinati e raccolti. Così il P.C.I.M-L., di cui Domenico Savio è stato il fondatore e Segretario generale, con uno sforzo economico straordinario per le sue misere disponibilità economiche ha programmato di pubblicare questa raccolta parziale degli scritti politici e sociali del suo Dirigente, relativi proprio al periodo 2000-2019. Domenico Savio che attraverso l’assiduo impegno politico profuso per l’intera esistenza a difesa dei più deboli, degli sfruttati e dei diseredati, rappresenta uno straordinario esempio di dedizione alla crescita civile e umanitaria della società a livello locale, nazionale e internazionale, con la raccolta e la pubblicazione di suoi scritti scelti, molti dei quali inediti, lascia alle future generazioni una straordinaria testimonianza storica del suo attivismo politico. Appuntamento quindi a Forio per domani mattina alle ore 10.30 nella Sede nazionale del P.C.I.M-L.