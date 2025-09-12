“Pazzeria degli incurabili”, la nuova drammaturgia di Corrado Visone tra storia e follia

Al Festival “Bellissima”, un monologo che intreccia la storia della follia napoletana con Čechov

L’inverno scorso nel centro di Napoli ha riaperto alle visite la meravigliosa Farmacia degli incurabili, annessa allo storico complesso dell’omonimo ospedale fondato nel 1522 e attivo tutt’oggi. Ciò che è meno noto è che in questo complesso, fin dall’inizio, c’era una sezione chiamata “pazzeria”.

Si stima che vi fossero ospitati circa 200 folli, divisi per tipologia di malattia mentale: vi erano i maniaci, presi da costante furore, i melanconici, oppressi da una sconfinata tristezza ed infine i fatui, gli scemi di cervello. Con l’avvento dei Francesi la pazzeria venne smantellata e spostata ad Aversa.

In questo luogo è ambientato uno spettacolo teatrale scritto da Corrado Visone e interpretato e diretto dall’attore Peppe Romano, che riprende i personaggi di uno dei racconti meno noti di Anton Cechov, “Reparto n. 6”, e li fa viaggiare tra Napoli e la steppa russa. In questo luogo di detenzione c’è un prigioniero forse pazzo, forse sano, che si interroga sulla libertà.

Nella sua mente c’è l’idea che la libertà si ottenga attraverso la cultura e che un regime oppressivo caratterizzato da violenza e censura abbia il potere di decidere chi è savio – e quindi conformato – e chi è pazzo – chi devia dalle regole costituite.

La “pazzeria degli incurabili” ospita un nugolo di personaggi che sono probabilmente frutto della mente del detenuto che così sviluppa per ciascuno di essi una personale ricerca della libertà e quindi della felicità, ma si scontra con le regole di una società egoista per cui esprime tutto il suo disgusto. La drammaturgia di Corrado Visone gioca con le parole ripetute, a simboleggiare un eterno vortice senza uscita, come le pareti di un carcere o forse di una società che non vuole che i suoi cittadini siano realmente liberi. La regia di Peppe Romano insiste sulla poesia, sull’intensità, attraverso immagini e azioni sviluppate tra mura scrostate e finestre immaginate. Il corpo di Peppe Romano dà voce a tutti i personaggi, sani e ribelli, comici e dolenti, che urlano il loro massimo rimprovero al potere costituito.

In questo monologo la regia si fa corpo, voce, respiro. Non c’è separazione tra il gesto e la parola, tra l’attore e il personaggio — perché non c’è, in fondo, un solo personaggio. C’è un’umanità intera che preme, che chiede di essere detta, abitata, gridata. C’è un uomo solo — forse paziente, forse dottore, forse detenuto o forse poeta — che si muove in bilico su quel confine sottile che separa la follia dalla lucidità estrema. La regia insiste sulla poesia come forma di resistenza. L’immaginazione sostituisce la scenografia: le mura scrostate non esistono, ma il corpo le sfiora, le sente. Le finestre non si vedono, ma lasciano entrare voci, sogni, minacce.

Non ci sono effetti, non c’è trucco: la scelta è radicale. Una sedia, un corpo, una voce. Nessun supporto tecnico a sostenere l’illusione. Solo la verità nuda dell’attore in scena. Il costume è neutro, atemporale, asettico quasi, per non permettere allo spettatore alcuna collocazione geografica o storica. Perché la follia — o ciò che definiamo tale — è universale, è oggi, è ovunque. E forse non è follia, ma disperata lucidità. Peppe Romano si fa veicolo di molte voci: quelle comiche, grottesche, deformate dalla sopravvivenza, quelle ribelli, che rifiutano ogni forma di potere e controllo, quelle dolenti, che non chiedono compassione, ma ascolto.

Ogni personaggio è un tassello di una coscienza collettiva che si sfalda. Ma forse anche no. Forse tutto è nella sua testa. O forse, più scomoda ancora, la verità è che tutto è nella nostra. Chi è il pazzo? Chi lo guarda o chi parla? Chi rinchiude o chi viene rinchiuso? Il monologo diventa così un atto di accusa, un’invocazione, una confessione. Un viaggio senza coordinate, dove a guidarci è solo il corpo dell’attore, che vibra, crolla, si rialza, ride e trema, fino a smascherare il gioco.

Forse sono la stessa persona. Forse siamo la stessa persona. Forse i pazzi stanno fuori.

Pazzeria degli incurabili

Drammaturgia di Corrado Visone

Regia e interpretazione di Peppe Romano

Domenica 14 settembre 2025 ore 20.30 presso la Villa La Colombaia di Luchino Visconti, nell’ambito del Festival “Bellissima”.