PAURA SCUOLE. Chiara Conti: “Il contagio cambia ora dopo ora. La presa di posizione di De Luca è più che fondata!”

Ugo De Rosa | Nelle diretta del pomeriggio, il solito appuntamento pandemico del governatore De Luca, è arrivata la notizia che molti attendevano: rinviata l’apertura delle scuole elementari e medie in Campania. E’ la notizia che arriva da Vincenzo De Luca che, nell’occasione, non perde tempo e demolisce l’intera azione del governo Draghi. Un’analisi impietosa delle soluzioni proposte dal governo centrale, quella di De Luca che non salva nessuno. Passano le ore e, facile da prevedere, arriva la replica: “Il governo è intenzionato a impugnare la decisione del presidente della Campania Vincenzo De Luca di tenere chiuse le scuole medie ed elementari. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Per l’impugnativa, viene spiegato, è necessario un passaggio in Consiglio dei ministri”, così l’agenzia ANSA alle 18:34.

E così, mentre De Luca e Draghi litigano, con la direttrice Chiara Conti, referente dell’Ambito 15, l’istituzione che riunisce i 15 istituti scolastici delle isole di Ischia e Procida, proviamo a capire quale sia la vera emergenza del contagio nelle scuole e anche quale sia la valutazione dei Presidi su quelle che sono le dichiarazioni del presidente De Luca.

Al netto delle impostazioni politiche e alla luce delle reali emergenze, Preside, è opportuno rinviare l’apertura delle scuole?

«Assolutamente sì. Ieri mattina – esordisce la dirigente di Forio 1 – abbiamo avuto una riunione più di 250 dirigenti scolastici, non solo di Napoli, ma anche della città metropolitana e quindi delle province, e veramente molto preoccupati soprattutto per il contagio tra il personale scolastico. Avremmo già deciso per il rinvio ma siamo in attesa di un cambio di rotta da parte del Ministero ma che probabilmente arriverà da De Luca. In ogni caso facciamo i conti con le indicazioni per le scuole superiori che rendono impossibile il tracciamento perché, per legge, non possiamo chiedere agli alunni se sono vaccinati o meno e quindi non possiamo fare la differenziazione tra chi è vaccinato e chi non è vaccinato, tra chi può frequentare chi non può frequentare. In più l’ASL, ma direi tutte le ASL, non seguono più i tracciamenti. Non ci sono più i tamponi di controllo mononucleari perché non hanno i reagenti e in questo caos ci andiamo a mettere a capofitto in una situazione senza ritorno. La mia sensazione molto molto molto forte, ma non è solo la mia, è che a rimetterci le penne saranno quelli che non ce la faranno. Quelli a cui i medici dovranno dire “tu vivi e tu muori”».

Preside, il contagio sulle isole di Ischia e Procida che dimensioni ha raggiunto?

«Siamo molto preoccupati. Come referente d’ambito ho contattato tutti i sindaci per tenerli informati su tutto. Provo a creare una regia con tutte le difficoltà del periodo e ad agire anche coordinandoci con l’ottimo lavoro della professoressa Maria Filippone, vicesindaco di Napoli. Provo a tenere collegata l’Isola a Napoli. E’ fuori controllo il contagio scolastico degli alunni e non abbiamo ancora il dato aggiornato perché le scuole sono chiuse, ma abbiamo quello dei docenti. Sono moltissimi e aumentano di giorno in giorno. Anzi, di ora in ora. C’è chi chiama “mia figlia è positiva” oppure “Io mi sono fatto il tampone risultato positivo” e così dicendo tutte le casistiche che conosciamo. E’ una situazione in evoluzione e il dato reale, purtroppo, lo conosceremo solo lunedì. Ho anche sottolineato al vicesindaco della città di Napoli e di porre il problema al sindaco di Napoli, che è anche della Città Metropolitana, che noi abbiamo il problema dei viaggi. Quando a noi un insegnante ci comunica la sua impossibilità a venire a scuola, noi non riusciamo a trovare la supplente»

In molti sostengono che la scuola si un posto poco esposto al contagio. Qual è, per lei, la soluzione ideale?

«Per me la soluzione è che dobbiamo aspettare che il picco, come dice De Luca, sfumi. La penso perfettamente come De Luca. Dieci, quindici giorni potrebbero salvare la vita di molte persone e soprattutto dei fragili. Se i figli vengono a scuola e poi tornano a casa li contagiano. Sono già molti i contagiati che hanno avuto il covid dai figli o dai nipoti. Anche perché, diciamocelo, il vaccino dai 5 agli 11 anni, che comunque nessuno sta facendo, non è ancora partito mentre I ragazzi delle superiori molti sono già vaccinati e anche i ragazzi della terza media. Ci stiamo rendendo conto che anche con tre dosi di vaccino ci si contagi. Fino a quando va tutto bene, ma se devi andare in ospedale? Io sono contro la didattica a distanza e sono per la scuola in presenza, però non comprendo questo capriccio. Proprio non lo comprendo. Ho detto a mia figlia che mia nipote a scuola non deve andare perché non è ancora vaccinata. Eppure vive nella moderna Milano dove non ci si riesce a vaccinare, non c’è prenotazione e non si può andare senza prenotazione. Siamo in una situazione peggiore del primo anno di pandemia».

Situazione fuori controllo?

«Si. Io ho già chiuso il Plesso Aurora di oltre 150 bambini di scuola dell’infanzia a dicembre. Nella scuola dell’infanzia e anche nella primaria non è facile tenere un bambino a scuola con la mascherina. Ritengo che questa presa di posizione di De Luca sia più che fondata. Anche perché il dato degli ospedali ce l’ha. Ho sentito il sindaco di Forio e mi ha assicurato che sta prendendo in esame di procedere con la chiusura in modo autonomo. I casi stanno crescendo esponenzialmente, minuto per minuto. Ad oggi sono arrivata a 20 docenti che non verranno lunedì perché o positivi o perché in quarantena o perché in attesa di tampone. Non è uno scherzo. Noi non ci teniamo a fare la didattica a distanza, ma se i docenti sono malati, mica li posso costringere a fare lezione?»