Paura nel porto di Ischia. Il Driade ha perso il controllo in uscita. Porto chiuso

La corsa delle.7.20 Caremar di questa mattina è iniziata nel segno dei problemi. Il vento forte e le condizioni meteo hanno reso complicato l’uscita del traghetto Caremar in partenza dallo scalo ischitano.Vento forte e condimento avverso.

Con i venti del primo quadrante hanno causato ancora gravi difficoltà nei porti isolani. La motonave Driade di Caremar, infatti,nel corso delle operazioni commerciali è stata trascinata via dal vento. Il mezzo della compagnia privata Snav – D’Abundo, l’unica con finanziamento pubblico, era in manovra presso la banchina Olimpica del porto di Ischia quando, per cause tutte da chiarire ed al vaglio delle autorità marittime è finita dall’altra parte dello scalo sul molo del Redentore. Non si registrano al momento danni o feriti. Lunghe ed articolate le operazioni per riportare sulla giusta rotta il traghetto. Continuano dunque i disagi da maltempo con tutti i limiti intrinseci di infrastrutture poco adatte ai traffici di un’isola quale è Ischia.

La caremar partita 6:20, in arrivo da Napoli è ferma fuori al porto di Ischia da oltre 30 minuti in attesa di entrare

Al momento, gli uomini della Capitaneria di Porto e i marinai del traghetto sono al lavoro per riprendere la navigazione in sicurezza. Chiuso il porto per consentire il recupero in sicurezza.

Seguono aggiornamenti