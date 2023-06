Paura in via Cretaio, auto si ribalta con tre bambini: illesi!

Pomeriggio di paura in Via Cretaio, Corso Vittorio Emanuele a Casamicciola. Erano da poco passate le 14 quando una donna, dopo aver perso il controllo dell’auto, ha prima urtato contro un veicolo in sosta e poi si è ribaltata su un lato. All’interno dell’utilitaria anche tre bambini. Solo tanta paura e nessun ferito. Sul posto sono intervenuti, prontamente, i Vigili Urbani di Casamicciola. La donna con i bambini hanno rifiutato il soccorso del 118 e sono andati via dopo che alcuni passanti hanno rimesso in carreggiata l’auto. Solo tanta, tanta paura!