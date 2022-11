Paura in localtà Carano a Forio, su Via Giovanni Mazzella, nei pressi dell’Hotel Albratros, dove sono in corso i lavori per la messa in sicurezza e per la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione. Durante i lavori, forse per le piogge, un bobcat della ditta appaltatrice ha urato e rotto la ringhiera ed è in bilico. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e sono presenti i Vigili del Fuoco.