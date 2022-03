Paura da danno erariale.Governo in fuga a Lacco Ameno: niente consiglio

Ida Trofa | Paura da danno erariale. Scappano i baby Pascale, ma non ci stanno neppure le vecchie volpi del pollaio. Salvare Oscar Ruolo e il fratello Giacinto Calise? No grazie! Sul caso “Lacco Ameno Servizi” governo in fuga dai debiti, dalle condanne e dagli accordi fallimentari. Il sindaco Pascale cozza contro la ritrosia del consiglio comunale e sul caso il suo governo è in fuga dalle responsabilità.

La minoranza nicchia e resta a guardare non presentandosi all’appuntamento, fidandosi dello spettacolo in streaming direttamente da casa. Per una volta anche il leader dell’opposizione Aniello Silvio era ben connesso.

Parlare di solidità amministrativa è tutt’altro che appropriato in quel di Lacco Ameno. La maggioranza Pascale appare sempre più legata con mastice a base di liquido salivare.

In queste ore di tribolazione e attesa, di debiti fuori bilancio e accordi con il tribunale fallimentare, il caso Lacco Ameno Servizi agita gli animi politici. Un’agitazione da far saltare la seduta del consiglio comunale fissata per ieri mattina. Quella che in un colpo solo e 260 mila euro di soldi pubblici avrebbe salvato dalla condanna per danno erariale l’ente locale e, soprattutto, Oscar Rumolo e Gianni Calise, fratello del più famoso assessore Giacinto. Era già tutto previsto.

La vicenda che si trascina da decenni ha presentato, presenta e può presentare anche in futuro più che un’insidia e il voto del consesso mal cela più asperità.

I benefici per chi avrà l’ardire di prendervi parte e soprattutto alzare il ditino sono nettamente inferiori ai benefici che ne derivano in gran parte favorevoli a manovrini di palazzo, politici e amministratori spregiudicati di ogni sorta con i quali il popolo della libertà di Giacomo Pascale si trova oggi a fare i conti. D’altronde trattasi di rischio calcolato o forse no per chi, ambendo alle elezioni, ha fatto il patto col diavolo. Come sempre quel diavolo di Giacomo Pascale fa le pentole e non i coperchi. Un voto non reso che apre nuovi spiragli di crisi e ha costretto il Barone a uno sforzo politico extra e a un nuovo impegno di manipolazioni delle menti e dei votanti.

Il primo tentativo di salvare il guaio “Lacco Ameno Servizi” aiutando se stessi e gli amici di un tempo, cancellando con un colpo di spugna gli accordi transattivi è andato già fallito. Pascale, Zavota e Ciro Calise erano parte attiva di quei servizi. La convocazione e il voto per ottenere il benestare del consiglio comunale è saltato. La seduta è andata deserta. Presente, ufficialmente, il solo presidente Dante De Luise.

Seduta deserta

Ecco quanto si legge nel verbale di seduta del dottor Andrea Pettinato: “Visto l’avviso di convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria per il giorno 2 marzo 2022 alle ore 11.30 in 1a convocazione, ed in 2* convocazione in data 4 marzo 2022 alle ore 11:30, presso l’aula consiliare del Comune di Lacco Ameno. prot. N.1886 del 25 febbraio 2022, avente ad oggetto il seguente Ordine del Giorno: 1) approvazione schema di transazione con il Fallimento Lacco Ameno Servizi srl in liquidazione ( Tribunale di Napoli, R.G. n. 301/2016; 2) art. 194. comma 1, lett)a del D.lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Sentenze G.d.p. Ischia n. 157/21; 3) art. 194, comma L, letta del D.lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Sentenze G.d.p. Ischia n. 247/21” scrive il segretario Generale Andrea Pettinato.

“Dato atto che alle ore 11:40, in seguito ad appello nominale del Segretario Comunale, è presente il solo Presidente del Consiglio Dante De Luise. Visto che l’art. 12 comma 2 dello Statuto Comunale, che testualmente recita: “Il Consiglio è

regolarmente costituito con la presenza della metà più 1 dei componenti, computando a tal fine anche il Sindaco e al momento della votazione deve essere presente la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, ove questo numero non sia raggiunto la riunione è dichiarata “deserta”. Gli argomenti sono da ritenersi approvati con il voto favorevole della metà dei Consiglieri assegnati al Comune, computando tra i presenti anche gli astenuti, fatte salve maggioranze diverse previste dalla legge e dallo Statuto.”

Oggi le comiche edizione post Carnevale

Una vicenda perniciosa che ieri mattina ha messo in scena oggi le comiche tre, speciale post Carnevale. Benché fosse nell’aria che l’affare Lacco Ameno Servizi potesse riservare delle sorprese all’esecutivo locale c’e stata fibrillazione nelle imminenze dell’appuntamento con il voto. Anche se agli atti risulta un solo presente, l’andazzo è stato ben altro.

Il sindaco Pascale, come al solito giunto con comodo all’happening del mercoledì, ha preso posto nelle sue stanze. Erano le 11.30, giusto in tempo per la fissata seduta che non si sarebbe però tenuta. Spalancate come al solito le finestre alla piazza dal balcone della Torre spuntavano a turno modello Verona i Romeo e Giulietta di turno. Il presidente Dante De Luise provava a gestire dal cellulare il ruolo scomodo della carica, sotto papà Vincenzo un pò in ansia, un po’ teso e un po’ “Romeo” come al solito sovrintendeva i lavori, spingeva solo con lo sguardo alla cautela: “figlio mio non votare…chist so delinquent!”…

Versione principessa beat generation, sigaretta classica e tono sbarazzino il vicesindaco Carla Tufano teneva il fianco all’ultima strategia di Giacomo Pascale che, ovviamente, del Carnevale è il maestro di festa. Pascale nel pieno dell’interpretazione del suo ruolo di “Politico dal palcoscenico regionale”, come se nulla fosse, si affannava al telefono, ugole spiegate e pacchetto di sigarette nuovamente arrotolato alla manica di camicia, impegnato a preparare la prossima visita istituzionale in quel di Palazzo Santa Lucia in Regione, fingeva di mostrarsi indifferente al fallimento sul voto. I suoi ragazzi si agitavano e lui telefonava: “si, si, preparate la macchina di rappresentanza, mi raccomando, pronti per il 7 marzo mattina… dovremmo essere impeccabili. Saremo io ed il mio staff…”

Il riferimento era al ritorno a Napoli del commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini. I preparativi e le indicazioni erano udibili per tutta l’estensione della piazza e soprattutto ai “Romeo” che attendevano 6 metri sotto il balcone, ai pedi dell’orologio. Qui, di lì a poco, senza bisogno di maschere, ecco lo Sceriffo. Giovanni De Siano è arrivato in “motorino e speroni”, tuonando avverso il terzetto veronese in attesa di notizie. Della serie “mo vi spiego…”

Nel frattempo in direzione Ischia con il suo decappottabile (signori e signore, ci si moriva di freddo) Piero Monti, in versione “Rambo atermico” sfrecciava con la jeep verde militare lontano dal Municipio e dal voto pericoloso.

Sorridente e al solito gioioso, invece, Ciro Calise, in stile Mago Pancione, giungeva ai piedi del Campanile con la sua solita fiammante Panda: “E so’ ragazzi – sembrava voler dire – venerdì votano…”

Insomma “io speriamo che me la cavo Lacco Ameno” in poi frame, girati dalle 11,30 alle 11,40..

Voteranno venerdì.

260 mila euro e manine alzate per salvare Oscar e il fratello dell’assessore Calise (non votante per incompatibilità)

Tornerà in consiglio comunale il governo di Lacco Ameno per la prevista seconda convocazione il giorno 4 marzo 2022, alle ore 11,30. Sarà finalmente chiuso il caso del fallimento infinito della Lacco Ameno Servizi? Nubi grigie aleggiano sul palazzo di Santa Restituta. Il Barone con suo nobil fare e il solito bluff, incassato il primo “no”, sempre ieri, sarebbe riuscito a convincere i suoi piccolini (no Carmine Monti, ndr) ad approvare solo il primo punto all’ordine del giorno, il più delicato, ricco di insidie legato all’accordo del fallimento della ex partecipata. Per il momento l’accordo è che ci sarà in consiglio un’approvazione unanime o nulla: o lo approvano tutti o nessuno.

L’incognita di un possibile intervento della Corte dei Conti mette paura soprattutto a tre o quattro consiglieri di maggioranza e dunque anche venerdì si potrebbero registrare problemi. Nessuno vuole mettersi in questo casino.

Per ora, però, Giacomo Pascale avrebbe strappato un’intesa sicurando che la transazione sarà approvata non come un debito fuori bilancio, un “194” ma come un debito spalmato in bilancio li dove c’è la capienza e la disponibilità così da non incappare nel maglio della Corte dei Conti. Un pagamento in due tranche da 130 mila euro. Una prima da pagarsi subito ed una tra sei mesi. Questo prevederebbe l’accordo transattivo prosteso e che chiudendo tra comune imputato e tribunale fallimentare solleverebbe in un voto solo anche gli altri imputati Oscar Rumolo e Gianni Calise. L’assessore Calise non voterebbe per incompatibilità e con buona pace di chi dallo scranno del consesso è chiamato a fidare il voto sporco soprattutto per lui. Che beffa… In ogni caso la seduta è prevista presso la sala consiliare comunale, nel rispetto della normativa sul distanziamento sociale e sull’utilizzo di sistemi di protezione individuale per discutere 3 punti all’ ordine del giorno. Solo uno, come confermano fonti interne alle stanze del potere dovrebbe essere trattato e riguarda proprio la contesa approvazione dello schema di transazione con il Fallimento Lacco Ameno Servizi s.r.l. in liquidazione (Trib. Napoli, n. 301/2016 R.G.).