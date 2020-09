Paura Covid tra Pozzuoli e Ischia. Sbarco complicato ad Ischia identificata una comitiva di turisti

Imbarco difficile ad Ischia . Scatta l’allerta al termoscanner dopo un controllo effettuato a Pozzuoli. Caos e polemiche sulla rotta Pozzuoli Ischia. I disagi maggiori si sono vissuti sul primo scalo isolano. Traghetto Medmar fermo ad Ischia. Sale la psicosi da contagio, dopo che un caso dubbio è stato rilevato sul porto di Pozzuoli. Tutto ha avuto origine a Pozzuoli dove una comitiva di turisti, giunti con un bus Turistico è stata sottoposta a regolari controlli e test. Uno dei viaggiatori è risultato avere una temperatura fuori dal normale ed oltre i limiti anticovid e per questo è stato fermato presso lo scalo puteolano. Qui gli è stato impedito l’imbarco. Non è stato cosi invece per i compagni di viaggio che sono regolarmente imbarcati. La nave, infatti, è ripartita con tutto il suo carico ed i passeggeri che non hanno rilevato situazioni sanitarie oltre la norma. Durante la navigazione sono emerse Le prime polemiche ed i malumori per quanti in viaggio verso l’isola ritenevano che gli altri viaggiatori, avendo avuto contatti, con il passeggero febbricitante nono sarebbero dovuti imbarcare. Immediatamente notiziate le autorità. La nave Medmar Giulia è stata fermata ad Ischia. Il paziente con stati febbrili e potenzialmente pericoloso è rimasto a Pozzuoli Per sottoporsi alal normale profilassi sanitaria dettata dall’emergenza COVID-19.

Ad Ischia invece è scattato lo stop per la nave e la comitiva di turisti. Tutti identificati e precettati dalla Polizia di Stato. Operative le forze dell’ordine e le autorità per i controlli del caso.