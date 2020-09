Paura Covid tra Pozzuoli e Ischia.Allarme rientrato. Negativo il tampone al turista vittima di un malore prima dell’imbarco

E’ rientrato l’allarme scattato subito dopo la segnalazione alle autorità giunta in relazione ad un malore ed il ricovero in ospedale a La Schiana di Pozzuoli di un viaggiatore diretto ad Ischia . Negativo il tampone faringeo rapido in uso ai presidi sanitari eseguito allo stesso turista.Il fatto è accaduto agli imbarchi di Pozzuoli. Qui un uomo si è accasciato al suolo per cause cliniche in corso di accertamento da parte dei sanitari a cui è stato affidato. Non è esclusa alcuna ipotesi sanitaria tra cui un malore legato ad un possibile attacco ischemico o ad un malanno patito nel corso del lungo tragitto per raggiungere lo scalo puteolano. tanto caos, polemiche e rumore per nulla sulla rotta Pozzuoli-Ischia. L’allerta lanciata e la richiesta di verifiche ai passeggeri ed ai mezzi di trasporto ha riservato ad Ischia i disagi maggiori.