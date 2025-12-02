martedì, Dicembre 2, 2025
Paura alla Starza. Fiat Panda in fiamme

Mattinata complicata per automobilisti e residenti a Barano

di Redazione Web
Una Fiat Panda di prima generazione ha preso fuoco questa mattina alla Starza creando attimi di comprensibile apprensione tra i residenti e gli automobilisti nel tratto di strada che unisce Barano con Ischia. Le fiamme si sono sviluppate all’improvviso, avvolgendo il veicolo parcheggiato a bordo strada.

I primi a intervenire sono stati alcuni passanti e i commercianti della zona, che hanno provato a domare il rogo con estintori e con l’acqua delle pompe da giardino. Tentativi generosi ma insufficienti a frenare l’avanzata del fuoco, alimentato dalle componenti ormai datate della vettura.

Solo l’arrivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di mettere in sicurezza l’area e spegnere definitivamente le fiamme. Non si registrano feriti. L’auto è andata quasi completamente distrutta, lasciando a terra soltanto lo scheletro annerito dalle fiamme.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

