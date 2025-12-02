Paura alla Starza. Fiat Panda in fiamme

Una Fiat Panda di prima generazione ha preso fuoco questa mattina alla Starza creando attimi di comprensibile apprensione tra i residenti e gli automobilisti nel tratto di strada che unisce Barano con Ischia. Le fiamme si sono sviluppate all’improvviso, avvolgendo il veicolo parcheggiato a bordo strada.

I primi a intervenire sono stati alcuni passanti e i commercianti della zona, che hanno provato a domare il rogo con estintori e con l’acqua delle pompe da giardino. Tentativi generosi ma insufficienti a frenare l’avanzata del fuoco, alimentato dalle componenti ormai datate della vettura.

Solo l’arrivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di mettere in sicurezza l’area e spegnere definitivamente le fiamme. Non si registrano feriti. L’auto è andata quasi completamente distrutta, lasciando a terra soltanto lo scheletro annerito dalle fiamme.