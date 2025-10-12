domenica, Ottobre 12, 2025
Paura al porto di Procida, auto si ribalta sul portellone dell’Agata: momenti di panico durante lo sbarco

Paura e incredulità al porto di Procida, dove questa mattina un’auto si è capovolta durante le operazioni di sbarco dal traghetto Agata della Medmar. Le immagini sono impressionanti: la vettura, una piccola utilitaria bianca, è rimasta rovesciata a testa in giù sul portellone della nave, a pochi centimetri dall’acqua.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava per sbarcare quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso aderenza o sarebbe stata frenata male, ribaltandosi in modo spettacolare. I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto la Capitaneria di Porto, personale della compagnia e numerosi curiosi che hanno assistito alla scena con il fiato sospeso. Fortunatamente non si registrano feriti.

L’incidente ha però riacceso i riflettori sul traghetto Agata, diventato negli anni una sorta di simbolo galleggiante delle polemiche ischitane e procidane. Celebre anche per essere apparso in alcune sequenze di Equalizer III, il traghetto torna al centro della cronaca per motivi ben meno cinematografici.

Nel frattempo, un carro attrezzi e una gru sono stati utilizzati per mettere in sicurezza il veicolo e consentire la ripresa delle operazioni portuali, mentre il traffico in banchina è rimasto bloccato per oltre un’ora. Procida, ancora una volta, ha assistito all’ennesima scena da film — solo che questa volta nessuno aveva scritto il copione.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

