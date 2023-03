Paura al Castiglione. Recuperato dal dirupo il giovane

aggiornamento ore 23:57 Il giovane è stato recuperato dal dirupo (che, di fatto, gli ha salvato la vita) e con la motovedetta raggiungerà il porto di Ischia.

La motovedetta e il gommone della Capitaneria di Porto sono al lavoro per trarre in salvo una persona che, per motivi sentimentali, ha effettuato un gesto “estremo”.

Con il passare dei minuti si sono chiariti i contorni di questa vicenda che sta tenendo in apprensione l’intera comunità. A terra, per i soccorsi sono presenti i militari dei Carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco di Ischia