INCIDENTE MORTALE A ISCHIA Tragedia in Via delle Ginestre

ore 09.14 Non c’è nulla da fare per il guidatore dello scooter. L’impatto è stato troppo forte. Sul posto i poliziotti del Commissariato di Ischia e i Vigili Urbani di Ischia. I soccorritori hanno provato ogni manovra, ma non c’è stato nulla da fare per l’uomo.

ore 09.06. Si definiscono i dettagli di questo gravissimo incidente. L’operaio dell’Italgas, posteggiata l’auto negli stalli di Via delle Ginestre, attraversando a piedi è stato investito dallo scooter che proveniva da Via Michele Mazzella. Dall’impatto, poi, il successivo urto del guidatore sul pilastro della casa di fronte.

Sono ancora in corso le operazioni dei sanitari del 118 in via delle Ginestre a Ischia, dove uno scooter si è scontrato con un operaio dell’Ital Gas. La dinamica è ancora tutta da ricostruire nei dettagli anche se, ad una prima ricostruzione, sembra che il pedone uscisse da uno dei piccoli viali della strada e sarebbe stato investito dallo scooter. Un impatto che ha fatto perdere il controllo del mezzo al due ruote che è sbattuto, anche con violenza, nel rivestimento del muro sull’altro lato della strada. Tra i due feriti, quello più grave è il guidatore del mezzo a due ruote che ha urtato anche contro il pilastrino in pietra.