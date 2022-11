Paura a Casamicciola.  Scontro tra auto e moto. Un ferito e traffico in tilt. Bloccate anche le ambulanze  

Paura a Casamicciola Terme. Un brutto incidente registratosi sulla litoranea, in zona Ancora, ha fatto temere per le sorti di un giovane centauro. Bloccate nel corso dei soccorsi ai feriti, anche due ambulanze dirette al Rizzoli. Da chiarire la dinamica dello schianto. Molto probabilmente la mancata concessione della precedenza nel percorrere il tratto di litoranea, dominato dalla mole del Pio Monte, avrebbe causato il sinistro. Nello scontro sono stati coinvolti una vettura ed un ciclomotore. Nel terribile impatto uno degli occupanti la sella del due ruote è stato sbalzato in aria cadendo malamente sull’asfalto. Nella caduta ha riportato ferite lacero contuse al volto e al capo. Sul posto si è reso necessario l’intervento del 118. Nel corso dei soccorsi il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzione per consentire le operazioni necessarie al recupero dei feriti. A finire, inevitabilmente, nell’imbuto venutosi a creare sono finite alcune unità del 118 stesse dirette al Rizzoli con le ambulanze ed i pazienti a bordi.