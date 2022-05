Paura a Piedimonte. Auto si ribalta in curva. Teatro dell’ennesimo incidente è la via Vincenzo Di Meglio a Barano. Da chiarire le cause e la dinamica del sinistro. Sul posto i mezzi di soccorso, il 118, i Pompieri, unitamente ai Carabinieri ed alla Polizia di Stato per gli interventi di rito.