Patuanelli “Il Governo non deve vivacchiare”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “Il Paese sta uscendo con consapevolezza dalla pandemia. Questo governo non può vivacchiare nell’attesa dell’elezione del Presidente della Repubblica. Il governo è e deve essere più vicino ai cittadini e cucire alcune fragilità e fratture. Deve essere chiaro, e ce l’abbiamo chiaro, che non possiamo vivere nella paura di chi potrebbe arrivare se ce ne andiamo noi. Dobbiamo andare incontro ai problemi delle persone”. Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, di fronte alla platea del Forum Ambrosetti, che si chiude oggi a Cernobbio, esprimendo la consapevolezza che i prossimi mesi saranno importantissimi per il futuro del Paese.

“Dobbiamo rilanciare gli investimenti pubblici e privati, sostenere l’export e puntare sull’innovazione per riallinearci e superare gli altri paesi europei – ha aggiunto -. Ritengo che l’azione di questo governo abbia senso solo se è coordinata”.

“Vogliamo portare il Paese a crescere più di quanto fatto fino adesso e soprattutto a crescere a livello sostenibile. E’ possibile che salvare il mondo a livello ambientale diventi un motore economico”, ha spiegato Patuanelli, che ha infine toccato il tema della rete unica, definendo l’operazione che vede protagonisti Tim e Cdp “un primo passo nella giusta direzione” e quello di Alitalia, specificando che lo Stato non rimarrà nell’azionariato dell’azienda per un lungo periodo, ma che deve assumersi l’onere di guidare la trasformazione dell’azienda.

(ITALPRESS).