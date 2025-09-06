Patrimonio 2: custodire il futuro

La POLPA E L’OSSO di Francesco Rispoli | Natura è participio futuro del latino “nascĕre”.

Indica “le cose che nasceranno”. F. R., 2023

Una promessa è un impegno (…) dà nuove

responsabilità, obbliga a cercare,

a trovare nuove energie. Gino Strada, 2022

Al volgere del millennio a Göteborg si sancì: «dobbiamo lasciare alle future generazioni un mondo “non peggiore” di quello che abbiamo trovato». Speranze di costruire “un mondo migliore”? Game over! Nel “tempo dell’incertezza”, del futuro stesso, «il problema non è la conoscenza o la rappresentazione, ma l’impegno “con” e “per” il mondo» (I. Stengers, 2018).

Del libro (2005) di Cormac McCarthy, da cui è tratto il film “Non è un paese per vecchi”, Alessandro Baricco dice: «sembra la resa incondizionata a una mutazione rovinosa, nessuna speranza, nessuna via d’uscita. Però a un certo punto lo sceriffo passa vicino a una strana cosa, una specie di abbeveratoio scavato nella pietra dura a colpi di scalpello. È proprio nell’ultima pagina. Vede l’abbeveratoio e si ferma. E lo guarda. Una cosa lunga quasi due metri, e larga mezzo, e profonda altrettanto. Nella pietra si vedono ancora i segni dello scalpello. Sarà stato lì da cento, duecento anni, dice lo sceriffo.

Così, dice, mi è venuto da pensare all’uomo che lo aveva fabbricato. Si era messo lì con una mazza e uno scalpello e aveva scavato un abbeveratoio che sarebbe potuto durare diecimila anni. Ma perché? In che cosa credeva quel tizio?

Dovete pensare che lo sceriffo a quel punto è davvero stanco, non crede più in niente, e sta per chiudere la sua stella in un cassetto per sempre. Dovete immaginarvelo così. Mentre si chiede perché diavolo uno dovrebbe mettersi a scavare un abbeveratoio di pietra con l’idea di fare qualcosa che dura diecimila anni. In cosa bisogna credere, per avere idee del genere?

In cosa crediamo per avere ancora questo istinto cieco a mettere al sicuro qualcosa? McCarthy, lui l’ha scritta così: “Penso a quel tizio seduto lì con la mazza e lo scalpello, magari un paio d’ore dopocena, non so. E devo dire che l’unica cosa che mi viene da pensare è che quello aveva una sorta di promessa dentro al cuore. E io non ho certo intenzione di mettermi a scavare un abbeveratoio di pietra. Ma mi piacerebbe essere capace di fare quel tipo di promessa. È la cosa che mi piacerebbe più di tutte”» (I barbari, 2006).

Riusciremo anche a noi a tenere – e mantenere! – nel cuore questo tipo di promesse?