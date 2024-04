PATATA BOLLENTE PER PASCALE. Lacco Ameno, annullata la commissione per la progressione “Chiocca”. Era una bozza

Vi avevamo annunciato che la storia della progressione verticale al Comando Vigili di Lacco Ameno non era terminata ieri e, come buone Cassandre, c’è stato un importante aggiornamento della vicenda. Un’altra figuraccia del Segretario Comunale Pettinato e una misera figura dell’amministrazione lacchese che si trova impallinata, ancora una volta, dai suoi stessi atti.

La storia del Porto, la vicenda dei parenti di Dante De Luise non hanno insegnato nulla. Anzi, hanno rafforzato l’idea che al comando del comune del Fungo ci sia oltre ad una classe politica non all’altezza della storia del comune stesso e, soprattutto, intenta a perseguire capricci personali e non, invece, una sana gestione della pubblica cosa.

Dopo la fila infinita di atti sbagliati sul porto che sono costati, al momento, un paio di processi per alcuni dirigenti comunali, ora arriva questa serie indecorosa di altri atti pubblici fatti male e che, sicuramente, saranno oggetto delle valutazioni della magistratura inquirente. E come il porto di Lacco Ameno insegna, sicuramente, si sarà un risvolto amministrativo al TAR e uno penale in Procura.

Una storia già vista e che depone male per la postura istituzionale che dovrebbe avere un ente pubblico. Come, appunto, il comune di Lacco Ameno.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato sia i retroscena imbarazzanti degli avvenimenti che hanno portato all’approvazione del PAIO in giunta e, successivamente, delle determine degli uffici.

Ora c’è una nuova pagina di imbarazzo per il comune di Lacco Ameno e, soprattutto, va scritto bene in evidenza, per il segretario comunale Pettinato che si è prestato ad un gioco che, è evidente, avrebbe dovuto bloccare e avrebbe dovuto garantire ai cittadini una postura più attenta.

Al Segretario, certamente, non staremo qui ad indicare le responsabilità politiche che formano il sottofondo della vicenda, ma di certo, il rispetto delle norme in vigore e, ironia della sorte, dello stesso regolamento del comune di Lacco Ameno. E’ risaputo che il segretario sia il custode della trasparenze e della legalità all’interno del comune di Lacco Ameno. E quello che vi racconteremo a breve, dimostra quella mediocre leggerezza che espone, ancora una volta, il comune al pubblico ludibrio.

Se è responsabilità del RUP, verificare bene gli articoli di legge che richiama negli avvisi pubblici, è certamente responsabilità del segretario verificare che le commissioni nelle quali lui stesso viene indicato come presidente sia nominata a norma di legge e di regolamento comunale. E così non è stato. Ma procediamo per gradi.

PICCOLO SPOILER.

Prima di proseguire e di raccontarvi l’ennesimo errore lacchese, come era facilmente preventivabile, Loreta Pisani ha già dato mandato ad un suo avvocato amministrativista di iscrivere al ruolo il ricorso contro la determina del I Settore, che la esclude dalla partecipazione alla progressione verticale. La Pisani, pur conscia di non avere il titolo di studio necessario per accedere dall’esterno alla progressione verticale ordinare (ovvero la laurea), leggendo con attenzione l’avviso pubblico ha scovato il “bug” che le ha permesso di presentare domanda. L’errore nell’indicazione del periodo giusto dell’articolo della norma in vigore rappresenta il Cavallo di Troia non voluto che ha mandato ko l’amministrazione. Su questa vicenda, che vi raccontiamo nuovamente, sarà il TAR Campania a pronunciarsi nel merito, o meglio, anche nella semplice concessione della richiesta cautelare avanzata dalla candidata. Ma per questo lato della vicenda dobbiamo attendere gli sviluppi.

REGOLAMENTO VIOLATO.

Su cosa non dobbiamo attendere, però, è l’altro errore commesso dall’Amministrazione lacchese che, con le sue mani, si è data la nuova zappa sui piedi. L’imbarazzo è tutto qua: è il regolamento del comune di Lacco Ameno che mette fuori gioco il comune di Lacco Amento tanto che la dottoressa Lucrezia Galano è dovuta ricorrere all’annullamento in autotutela della determina con cui nominava la commissione per valutare la progressione verticale dell’unica candidata ammessa, Valeria Chiocca.

Ma lo schiaffo in faccia più sonoro, il sindaco Giacomo Pascale lo riceve dal comandante Raffaele Monti che, questa volta, si leva è levato uno sfizio così bello che neanche la Mastercard (per ricordare un famoso spot) potrebbe comprare.

Come i lettori ricorderanno, tutta la storia è nata per mettere fuori gioco il comandante Monti e le sue strategie rispetto al presente e al futuro del comando Vigili di Lacco Ameno. Uno scontro non solo politico e dirigenziale ma anche quasi fisico che ha costretto il capo dei vigili a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso del Rizzoli. In questa battaglia, però, Pascale va ko, proprio contro Raffaele Monti. La storia sembra paradossale, ma è tutta scritta nero su bianco. E’ tutta scritta all’albo pretorio (che non funziona) del comune di Lacco Ameno. Ed entra nella storia infame di questo piccolo comune. Questa volta non è il nemico giurato Domenico De Siano o Peppe Perrella, questa volta è la maggioranza di Lacco Ameno che si prende a schiaffi da sola, commette errori e viene sgamata.

Nel merito della “Selezione per progressione ordinaria”, come vi abbiamo raccontato nell’edizione di ieri, è stata nominata anche la commissione esaminatrice che dovrà valutare l’unica candidata, ad oggi, ammessa alla selezione per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto Area dei Funzionari, con profilo professionale “Funzionario di Polizia Municipale”, acquisito al prot. com. n. 3024/2024.

Le sorti di Valeria Chiocca, erano state affidate al vaglio del Dott. Andrea Pettinato, Segretario del Comune di Lacco Ameno – Presidente, del Dott. Domenico Barbieri, Funzionario Contabile Responsabile del II Settore Finanziario e Tributario, componente e dell’Arch. Vincenzo D’Andrea, Funzionario Responsabile del III Settore Lavori Pubblici e Demanio, componente.

Tutto da rifare. Il “piattino” pensato dalla giunta senza Carla Tufano e Ciro Calise ora si scontra con il regolamento comunale. Una decisione completamente sbagliata. Sembra assurdo, ma è tutto vero!

Il regolamento del comune di Lacco Ameno, al capo V, definisce la costituzione della “commissione esaminatrice” e l’articolo 26 rubricato come “Composizione e nomina della commissione” riporta al comma uno il primo errore commesso dalla Galano e dal Segretario Comunale che non ha controllato: “Per qualsiasi tipo di procedura, concorsuale o selettiva, la commissione esaminatrice, unica per le prove e l’eventuale preselezione, è composta da tre membri e un segretario nominata dal responsabile dell’unità organizzativa nell’ambito della quale è previsto il posto a concorso o selezione. Salvo motivata impossibilità, almeno uno dei tre membri della commissione deve essere di sesso femminile”

Si, avete letto bene, “uno dei tre membri della commissione deve essere di sesso femminile” e dal comune avevano nominato Andrea Pettinato, Domenico Barbieri e Vincenzo D’Andrea. E il componente di sesso femminile previsto dal regolamento? Mistero

Ma non è finita qua. Il secondo errore commesso dal comune di Lacco Ameno è quello relativo alla nomina della commissione stessa. Stando a quanto stabilisce il comma 1 dell’articolo 26 la commissione deve essere nominata “dal responsabile dell’unità organizzativa nell’ambito della quale è previsto il posto a concorso o selezione”. Eggià, secondo il regolamento del comune di Lacco Ameno la commissione doveva essere nominata da Raffaele Monti e non da Lucrezia Galano. Ma non basta.

La commissione che la Galano aveva nominato e dove il segretario Pettinato era stato identificato presidente contiene un altro errore sempre secondo il regolamento comunale. Il comma 3 dell’articolo 26 del Regolamento stabilisce che “La commissione giudicatrice è presieduta dal responsabile dell’unità organizzativa nell’ambito della quale è previsto il posto a concorso o selezione”.

Dal regolamento un altro schiaffo per Pascale: il presidente della commissione per la progressione verticale di Valeria Chiocca (o Loreta Pisani se il TAR le darà ragione) deve essere Raffaele Monti. Dura lex, sed lex.

Ma ieri è stato il giorno della prima vendetta di Raffaele Monti.

RAFFAELE MONTI: “PERCHE’ SONO STATO ESCLUSO?”

Il comandante dei vigili di Lacco Ameno, con una nota indirizzata alla Resp.le del I Settore Affari Generali Dott.ssa Lucrezia Galano, Al Segretario Comunale Dott. Andrea Pettinato e per conoscenza al Resp.le del II Settore Contabile Tributario Dott. Domenico Barbieri e Resp.le III Settore Lavori Pubblici e Demanio Arch. Vincenzo D’Andrea ha messo in evidenza l’errore.

“Determina Reg. Gen. n° 260 del 3 aprile 2024 -Nomina commissione esaminatrice selezione per progressione ordinaria tra aree nell’ambito del V Settore Polizia Municipale- Richiesta chiarimenti. Premesso che in data 3 aprile u.s. con la determina Reg. Gen. n° 260 è stata nominata la commissione esaminatrice per la selezione per progressione ordinaria richiamata in oggetto con la quale viene chiaramente dichiarato che la Commissione è stata nominata ai sensi del vigente Regolamento sull’Accesso agli impieghi del Comune di Lacco Ameno, approvato con Deliberazione di G.M. n. 53 del 14.05.2008, e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, in osservanza dell’art. 26, intitolato “Composizione e nomina della commissione”; Preso atto che tale art. 26 al comma 3 recita “La commissione giudicatrice è presieduta dal responsabile dell’unità organizzativa nell’ambito della quale è previsto il posto a concorso o selezione”, con la presente il sottoscritto Dr. Raffaele Monti, Comandante della P.M., Responsabile del V Settore Polizia Municipale, per il buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione comunale e per lo spirito di collaborazione trai vari dirigenti a capo dei settori, nonché per rispetto delle norme di regolamento a cui e tenuto il Responsabile del Procedimento, senza alcun potere discrezionale, chiede alle SS.LL, nella loro rispettive competenze, e in particolare di Resp.le del I Settore Risorse Umane e di Segretario Comunale quali normative sono state individuate al fine di addivenire alla composizione della commissione escludendo lo scrivente dalla partecipazione alla richiamata Commissione esaminatrice, in violazione del vigente regolamento comunale. Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.”

ANNULLATA LA COMMISSIONE

La nota di Monti ha avuto subito effetto. La determina della nomina della commissione è stata annullata in autotutela.

Con la Determinazione Reg. Gen. N. 263 del 04/04/2024 la responsabile del I Settore Affari Generali scrive: “Premesso che in data 3 aprile 2024 è stata erroneamente acquisita al sistema telematico in uso presso il Comune di Lacco Ameno una mera bozza di determina, inavvertitamente registrata con il n. 104 del Registro del I Settore Affari Generali e con il n. 260 di Registro Generale, che non andava adottata dal citato Settore nè pubblicata; Letto il vigente Regolamento sull’Accesso agli impieghi del Comune di Lacco Ameno, approvato con Deliberazione di G.M. n. 53 del 14.05.2008, e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l’art. 26, intitolato “Composizione e nomina della commissione”; Letto l’art. 21 nonies della L. 241/1990 e ss. mm. e ii.; Rilevato che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dalla L. 241/1990 e ss. mm. e ii., che consentono di agire in autotutela con l’annullamento della determina erroneamente adottata n. 104 AAGG del 3.4.2024 (RG. n. 260) ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/1990 e ss. mm. e ii.,; Ritenuto, pertanto, di annullare in autotutela la determina erroneamente acquisita al sistema telematico con il n. 104 AAGG (n. 260 R.G.) del 3.4.2024; visto l’Avviso di selezione per la progressione ordinaria tra le aree riservata al personale in servizio nel V Settore Polizia Municipale, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d. lgs. n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto Area dei Funzionari, con profilo professionale “Funzionario di Polizia Municipale”, acquisito al prot. com. n. 3024/2024;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto in virtù del decreto Sindacale n. 18 del 2.9.2022 di nomina del Responsabile del I Settore Affari Generali – Servizio Risorse Umane, in regime di proroga ai sensi dell’art. 25, comma 3, del vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; determina di annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., per le motivazioni espresse in premessa, la determina n° 104 AAGG del 3.4.2024, (RG. n. 260/2024)”

La motivazione va riletta perché è meravigliosa: “è stata erroneamente acquisita al sistema telematico in uso presso il Comune di Lacco Ameno una mera bozza di determina, inavvertitamente registrata con il n. 104”. Già, una mera bozza di determina. Ovvero quando la toppa è peggio del buco.