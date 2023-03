Passo falso Lazio in Conference, Alkmaar vince 2-1 a Roma

ROMA (ITALPRESS) – La Lazio senza Immobile infortunato si fa rimontare dall’AZ Alkmaar e cade 2-1 in casa nella gara di andata degli ottavi di finale di Conference League. I biancocelesti erano andati subito in vantaggio con il gol di Pedro al 18′ ma gli olandesi hanno pareggiato con Pavlidis allo scadere del primo tempo e ribaltato la partita con Kerkez nella ripresa. La squadra di Sarri domina quasi tutta la prima frazione ed è subito pericolosa con Milinkovic-Savic e Lazzari. Subito dopo l’esterno italiano è ancora protagonista ma spedisce alto dopo un coast to coast. Il vantaggio arriva al 18′ con una bella azione di Zaccagni che mette al centro per la girata vincente di Pedro. Lo spagnolo va pure vicino alla doppietta personale, decisivo il portiere Ryan a respingere con i pugni. L’AZ Alkmaar fa registrare un solo acuto, sfiora il pareggio alla mezzora con il palo centrato da Mijnans. Poche occasioni ma concrete per gli ospiti. L’1-1 infatti alla fine arriva al 45′ con un mezzo pasticcio laziale in fase di impostazione, Karlsson riceve e mette in mezzo per Pavlidis, che devia in rete. La reazione dei biancocelesti è rabbiosa, il fulmine di Milinkovic-Savic viene spedito da Ryan sulla traversa. Nella ripresa gli olandesi tornano in campo decisi per il secondo tempo e la loro intenzione di ribaltare la partita viene premiata. Al 62′ gli uomini di Sarri sbagliano ancora in impostazione e regalano la ripartenza agli avversari; Kerkez duetta con Karlsson e infine batte Maximiano con l’1-2. Il colpo scuote la Lazio, chiamata a reagire. Ci prova due volte Felipe Anderson, che non inquadra la porta. Poi Luis Alberto e Milinkovic-Savic si divorano il pareggio. Una sconfitta inaspettata che ora costringe i biancocelesti all’impresa, in Olanda giovedì prossimo, per ribaltare la situazione e conquistare la qualificazione ai quarti di Conference League.

