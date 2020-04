passione. L’iniziativa social dell’Actus Tragicus

L’Associazione Actus Tragicus vi mette a conoscenza di questa iniziativa, che speriamo venga condivisa dai vostri canali di informazione.

“Cari amici.Come molti di voi sapranno, questa sarebbe stata la settimana cruciale per l’allestimento dell’evento del Venerdì Santo. Prove continue fino a tarda ora, montaggio delle scenografie, sistemare i costumi di scena, definire gli ultimi dettagli, insomma l’ansia cresceva. Ma questa agitazione non ci ha mai permesso di perdere di vista l’obiettivo principale e il motore pulsante: la nostra Passione per “la Passione di Cristo” (il gioco di parole è assolutamente voluto) .Quindi, cari amici e partecipanti, proprio per il momento storico che stiamo vivendo, è assolutamente fondamentale che questa Passione non svanisca del tutto. Vi invitiamo quindi, a tener vivo, soprattutto, il ricordo del nostro evento: VENERDÌ 10 APRILE pubblica una “STORIA”, sia su Facebook che su Instagram (account: @ass.actustragicus) che ritrae un momento dello spettacolo, di qualche scena che vi ha emozionato, o semplicemente in costume di scena. Ricordati di TAGGARCI e di usare #PASSIONE. Noi ci impegneremo a ricondividere, tramite le nostre pagine ufficiali, tutti i vostri ricordi e i momenti speciali di quella sera, che resta comunque sempre emozionante e sempre indimenticabile.

Il team, Ass. Actus Tragicus♥️”

Condividete è un modo per starà #distantimavicini