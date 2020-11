Passi il Capodanno a Roma? Assapora queste 7 gustosissime specialità

La cucina romana è rinomata e in tutto il mondo conoscono la vera ricetta della Carbonara (anche se ognuno la fa come gli pare e piace, purtroppo). Tra queste cose gustose, ecco quali non possono mancare a tavola il giorno di Capodanno.

Roma è uno dei luoghi più belli al mondo dove trascorrere il giorno, o meglio la sera di Capodanno. Infatti, tutti i locali sono aperti, ci sono luci dappertutto, la musica riempie i timpani, il profumo delle caldarroste e delle caramelle inebria l’aria.

Ci sono eventi e spettacoli organizzati all’aperto un po’ ovunque e soprattutto nei punti strategici come le piazze. Inoltre, ci sono panorami suggestivi e monumenti spettacolari che fanno da sfondo a momenti di un romanticismo unico. Insomma, Roma è bella sempre, ma lo è ancora di più durante una festività così importante.

Se la tua intenzione è quella, quindi, di andare a Roma a breve e pensi che ti serva urgentemente una guida su quali siano stati i migliori ristoranti Capodanno a Roma 2021, per farti un’idea di dove allestire il tuo cenone, allora guarda su internet.

Potresti trovare difficoltà a scegliere il ristorante adatto perché le opzioni sono tante o potresti trovarlo occupato a capodanno: per evitare questi rischi collegati al sito capodannoroma.org e scopri tutte le informazioni e se è il caso prenota subito.

Noi ti diremo piuttosto cosa ordinare, perché ci sono delle specialità imperdibili nella gastronomia romana tradizionale. Non puoi non mangiare e assaggiare il meglio del meglio che il folklore in cucina abbia da offrirti, specialmente nella notte più bella dell’anno.

Capodanno a Roma: i piatti più buoni della gastronomia locale. Partiamo dagli antipasti, che sono le prime cose vengono servite al tavolo. Quelli romani sono davvero tanti, ma noi ti consigliamo i seguenti.

Carciofi alla giudia

Questa ricetta ha origine nello storico quartiere ebraico a Roma e dunque è meticcia: fa parte allo stesso modo della tradizione romana e giudaica. Nasce nell’antichità, come molte altre ricette tradizionali, e prevede una speciale preparazione di quelli che gli autoctoni chiamano “mammole” o “cimaroli”, ossia i carciofi romani.

Potrebbero apparire come semplici carciofi fritti, ma sono molto di più. Il gusto di questi vegetali, post cottura, è incredibilmente gradevole.

Spaghetti alla carbonara

Si tratta della ricetta più violata del mondo. La sua esecuzione in terra straniera è spesso un affronto alla cultura italiana e persino al buon nome della vera cucina. Ma sappiamo che molti non lo fanno con sgarbo, al massimo con estrema ignoranza e ingenuità, e quindi non ce la prendiamo.

Seppure vivi in qualsiasi altro posto dell’Italia che non sia Roma, allora è difficile che tu abbia mai mangiato altrove un autentico piatto di spaghetti alla carbonara. Gli ingredienti non sono molti e la preparazione neppure tanto elaborata, eppure non si sa come mai nessuno (o comunque pochi) fuori dalla regione riesca a realizzare un piatto degno di questo nome.

Ci vogliono tante uova, almeno uno per ogni commensale (meglio se uno e mezzo, se sono di medie dimensioni); poi il guanciale (ed è importante che non sia pancetta a cubetti del supermercato, o peggio ancora prosciutto o wurstel), che non deve essere mai fritto con olio, ma deve cuocere nel suo stesso grasso; poi il pecorino romano DOP. Infine sale e pepe quanto basta, a piacere.

Piatto a base di carne:l’abbacchio

Anche questo è un piatto tipico romano molto conosciuto e apprezzato sia dai residenti che dai turisti:l’abbacchio può essere definito come agnello macellato giovanissimo ed è considerato come uno dei piatti più genuini e tradizionali non solo di Roma ma anche della regione e molto spesso viene accompagnato da patate a tocchetti.

Trippa Romana

Parlando di specialità romane non si può non menzionare la classica trippa romana, piatto di carne che si caratterizza per i sapori decisi e molto intensi e che hanno come origine le parti interne dell’animale.

Cucinare la trippa non è molto facile soprattutto per la fase di pulizia che è molto importante per il gusto del piatto stesso;per quanto riguarda gli ingredienti nella ricetta originale ci sono pecorino romano, carota, cipolla, sedano,vino bianco,aglio, polpa di pomodoro, menta e quindi il sapore risulta veramente essere molto intenso.