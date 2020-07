Passerella d’imbarco cade in mare in fase di disormeggio. Nessun ferito

Incomprensione in operativa a bordo dell’aliscafo Caremar in partenza da Ischia. Passerella cade in mare. Fortunatamente nessun ferito. Un ordine di “ mollare gli ormeggi” frainteso, il caldo, la stanchezza e magari il caos estivo , potrebbero essere stati questi gli ingredienti del piccolo disguido registratosi ad Ischia Porto nel corso delle operazioni commerciali per i mezzi veloci. Alla partenza Caremar delle 06:45 dal primo scalo isolano, infatti, un malinteso fra comandante ed equipaggio in fase di disormeggio, ha causato la caduta in mare della passerella d’imbarco. Fortunatamente nessun ferito fra passeggeri ed addetti ai lavori! E come sempre accade in questa circostanza tutto è bene quel che finisce bene . Suo posto le autorità marittime per gli interventi di riti necessari.