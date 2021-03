PASSERELLA ASSESSORI. Sfilano la Fortini e Casucci. Ischia si presenta impreparata e incassa una lezione amara da chi è responsabile dei disastri con cui abbiamo a che fare

Gaetano Di Meglio | Avevo pensato di accodarmi al mielismo diffuso nella sala del consiglio comunale di Ischia e lasciar correre le riflessioni che sono nate dall’incontro di ieri mattina. Ma oggi sono 12 anni che Domenico è morto e con qualcuno dovrò pur sfogare.

Proverò a fare una sorta di commento a quello che è avvenuto e, senza troppa enfasi (perché nessuno la merita!), proviamo a fare l’altro racconto della mattinata.

Partiamo dai quelli più lontani. Dai privati.

Partiamo dall’albergatrice di Sant’Angelo che all’assessore al turismo ha chiesto del condono. Beh, io avrei risposto che sarebbe quanto mai opportuno un puntuale controllo ICI e una inflessibile azione di controllo dei crediti che vantano le amministrazioni locali. Comprendo l’amarezza della categoria. C’è chi vorrebbe usufruire del bonus facciata, del contributo 110 o 50% che sia però, purtroppo, l’aver realizzato camere “a cander” senza nessun ritegno per il luogo e per il resto, oggi presenta il conto.

Il passaggio immediatamente successivo va a Giancarlo Carriero. Il patron del Regina Isabella, fresco di azioni di marketing a basso costo assieme a chi ha distrutto il mercato russo esportando il peggior low cost ischitano in terra di colbacchi, ci ha ricordato che Ischia non ha depuratori. Verissimo. Ma ha omesso dire che la nostra acqua è eccellente. Triste sapere che Carriero ha delle idee però se le tiene per lui perché, poi, potrà atteggiarsi ad eventuali tavoli di discussione che si creerebbero di qui a breve. Però, bontà sua, l’ingegnere Carriero ci ha anche detto loro “aprono” il 16 aprile. Siamo felici di tutto questo sperando che De Luca sia della sua stessa idea e non pubblichi l’ennesima ordinanza di proroga termini. Per ora siamo al 5 aprile!

Stenderei un velo pietoso sul presidente degli albergatori. Sparare sulla croce rossa non è mai una bella cosa. Ieri mattina, giusto per farci un’idea, fuori dalla sala del consiglio comunale a fare da spettatori c’erano Elena Leonessa e Luigi Polito. In sala, come rappresentante degli industriali di Napoli il patron del Regina Isabella e a rappresentare gli albergatori isolani un signore che un giardino di cactus e gestisce, non si capisce bene, se un residence o un hotel a 2 stelle. Forse aveva più valore Francesco Del Deo con il suo Albatros fittato a SunLux. Secondo il presidente degli albergatori di Ischia, infatti, l’urgenza è quella di avere una agenda condivisa per progettare qualcosa di non chiaro. Immancabile la mattonella per la brandizzazione affidata agli amici di bottega. Una cosa rimasticata più e più volte, datata nel tempo ma che viene servito ad ogni occasione. Un po’ come il vestito della domenica. E basta!

Efficace il coriaceo Francesco Pezzullo di Confesercenti che ha sollevato l’emergenza economica anche se, in verità, con l’interlocutore sbagliato. Così come puntuale l’intervento di Michelangelo Messina, direttore dell’Ischia Film Festival che, tra l’altro, ha strappato anche una mezza notizia: a breve ci saranno novità per gli eventi culturali all’aperto.

Chiusi gli interventi della componente società, passiamo alla componente istituzionale.

La verità, amara per tutti, è che ci troviamo ancora una volta davanti ad una disarmante improvvisazione. Ancora una volta, da almeno 12 anni – così non disturbo nessuno – l’isola si presenta senza argomenti e senza alcuna interlocuzione moderna con chi ospita.

Non è ben chiara la genesi dell’incontro di ieri mattina ma è chiara sia l’inadeguatezza dell’assessore al turismo che ha fatto anticamere per 30 minuti nella sala del consiglio comunale e non è stato accolto dal sindaco di Ischia che si è ben guardato di lasciarlo a “pascolare” per tutto il tempo, sia l’assoluta avventatezza come certe vicende vengono affrontate sulla nostra isola.

Provo ad indovinare la genesi. Nelle settimane scorse, Peppino Di Meglio viene accolto da Casucci in Regione e formula l’invito a venire ad Ischia. Si organizza una sorta di incontro e da Ischia arriva il blocco: se viene l’assessore Casucci deve venire anche la Fortini. Se passerella deve essere fatta è bene farla a chi abbiamo votato.

E così, le attenzioni santangiolesi si affievoliscono piano piano e il tutto si sposta ad Ischia. Tutti in attesa de ritardi della Fortini. Tutti in attesa di sentire i propri figli disperarsi per essere i soli a mancare da scuole da un’infinità perché l’assessore regionale e il governatore sono diventati campioni del gioco “io chiudo”.

Un incontro organizzato senza alcuna ratio e utile solo a fare la passerella per la Fortini. Una cosa buona per la casta che si auto compiace e si auto applaude.

Tutti quelli che sono intervenuti hanno ringraziato gli assessori per la loro presenza e per la vicinanza che la Regione Campania mostra all’isola. Quale vicinanza? Quella dei trasporti marittimi lasciata nelle mani di rapaci armatori locali? Quella della sanità che non sa che fine fa? Quella delle demolizioni? Quella di un consiglio regionale che se ne frega degli atti che lui stesso adotta e che permette abbattimenti senza sosta in ogni parte della nostra regione? La Regione dei porti abbandonati? Quale Regione vicina hanno visto i nostri sindaci? E tutti gli altri che sono intervenuti? Non è chiaro a nessuno.

Dai loro interventi, vuoti nella sostanza e carichi di ovvietà e di “cose” da circostanza, ci siamo dovuti subire anche la ramanzina. Non solo sono responsabili, in quanto Regione, dei maggiori disastri che dobbiamo affrontare, ma ci devono venire a dire che dobbiamo portare progetti unitari all’attenzione della Giunta della Regione così loro, come ancelle fortunate, ci introducono dal governatore De Luca e, se facciamo i bravi, ci fanno la grazia!

Ma non è tutta colpa loro. Per carità, non puntate il dito sulla Fortini e su Casucci, la maggior parte della colpa è nostra.

Se dopo 12 anni ancora una volta non c’è una sola idea che possiamo sottoporre all’assessore al turismo, beh, forse ci dovremmo interrogare su come stiamo procedendo e cosa stiamo facendo.

Se viene l’assessore alla Sanità gli chiediamo dell’Ospedale, dell’ASL, delle cure, del personale sanitario e di risolvere qualche problema che è facilmente identificabile.

E’ venuto l’assessore al Turismo e non abbiamo misurato nessun problema. Non gli abbiamo prospettato nessuna esigenza. Non gli abbiamo detto nulla di serio. Perché? Ce ne sono di diversi.

Perché Casucci, in verità, conta poco. E’ venuto a Ischia, ha fatto anticamera, ha atteso la Fortini e nessuno si è degnato di dirgli Benvenuto. E’ arrivato al comune in una piccola processione con Di Vaia in testa ed ha atteso che gli altri arrivassero come uno qualsiasi.

Perché i sindaci non hanno nessuna intenzione di condividere iniziative con il Luca D’Ambra di turno o con Giancarlo Carriero. Dionigi ha la Fiola. Enzo la Fortini. Casucci? Ma dai…

La cosa grave, però è che non abbiamo avuto nulla da dirgli o da chiedergli. La promozione della Regione Campania avrà sempre una trazione basata sulla terra ferma o, invece, ci sarà una svolta e iniziamo a dire che la Campania inizia dal Mare e non dalla montagna irpina?

L’assessore ha parlato degli ATTO? Ottimo, qualcuno ha chiesto cosa bisogna fare per gestire bene il nostro? Per affrontare i problemi del nostro turismo (alzi la mano chi riesce ad elencarli senza demagogia o prognosi a buon mercato) cosa abbiamo chiesto? Cosa dobbiamo fare?

Nulla. Perché non abbiamo nulla sul tavolo da poter proporre. Non basta lo sforzo di Rosario Caruso che ha centrato, con chiarezza, almeno due argomenti (uno per la scuola e uno per il turismo) ma servirebbe che qualcuno avesse contezza dell’argomento.

Sei sindaci, sei persone che si impegnano ma senza che nessuno di essi avesse un assessore al turismo (appunto, tranne Caruso) che può portare avanti una interlocuzione diretta. Focalizzata sull’argomento. Tutti parlano di tutti, tutti discettano e, ahinoi, nessuno ha il coraggio di dirsi che non abbiamo un progetto o un’idea da portare avanti.

Casucci e Fortini hanno fatto la loro passerelle, linguini e altri ne racconteranno le gesta e, alla fine, ci ritroviamo come prima.

Su una cosa, però, sono d’accordo con i sindaci. Tagliare i rapporti referenziali con le varie associazioni di categoria locali, coinvolgerli per gli aspetti consultivi di facciata e iniziare ad avere una linea. Anche singola.

E’ stato imbarazzante, ancora una volta, sentire il festival dell’ovvietà e non avere un solo progetto da candidare.

La Fortini ci vuole dare dei “taxi” per andare a Procida. Casucci ci vuole non in concorrenza con le altre zone turistiche della Regione Campania. Noi avremmo voluto che qualcuno chiedesse interventi economici diretti per Ischia. Noi avremmo voluto che l’assessore Casucci ci avesse assicurato una massiccia cooperazione per un grande autunno ischitano, sperando di averlo. Ma chi avrebbe dovuto dirlo? Il presidente degli albergatori che prevede la stessa estate dello scorso anno con pochi mesi e con molti napoletani? E nessuno che ha preso in considerazione il buon auspicio di una vera campagna di vaccinazione che di potrebbe proiettare in un nuovo autunno ischitano. In un nuovo inverno. Ne abbiamo la necessità e ne abbiamo veramente bisogno.