Passeggeri “prigionieri” a bordo del Don Peppino per più di un’ora

Inizia nel peggiore dei modi il weekend della domenica delle Palme e dell’inaugurazione di Procida Capitale per i trasporti marittimi: qualche ora fa il don Peppino della Gestur è rimasto bloccato nel porto di Pozzuoli con decine di passeggeri “prigionieri” a bordo per più di un’ora.

L’unità della Gestur doveva effettuare la corsa delle 7.15 dal porto flegreo per Ischia ma, per cause ancora sconosciute, una volta mollati gli ormeggi e salpate le ancore è rimasta inspiegabilmente ferma in mezzo al porto.

Vani tutti i tentativi dell’equipaggio di rianimare il vetusto traghettino della compagnia di Monte di Procida, non è stato possibile rimetterlo in moto e neppure farlo tornare in banchina.

A bordo c’erano diverse diversi passeggeri ed il garage era completo a tappo di veicoli ma la nave restava impossibilitata a muoversi ed i minuti passavano infruttuosamente senza che si riuscisse a far nulla per risolvere quello che a quanti assistevano alla vicenda da terra è sembrato un vero e proprio black out.

Dopo oltre mezz’ora di attesa sono intervenuti gli ormeggiatori puteolani che con una barca sono riusciti faticosamente a rimorchiare verso la banchina il Don Peppino così che i passeggeri sono riusciti a scendervi ed a proseguire il viaggio per Ischia con le altre compagnie.

Attualmente la nave Gestur è ancora ferma all’ormeggio e sono di conseguenza sospese tutte le corse da e per Ischia e la sua situazione viene monitorata dalla capitaneria di porto di Pozzuoli.

A questo punto viene da chiedersi: non era meglio anche per Procida spendere diversamente i numerosi milioni di euro elargiti dalla regione per le “infrastrutture” per l’anno da capitale?

Cosa resterà in concreto a quell’isola finita la sbornia di quest’anno ?

Domande che guardando il disastro marittimo a cui i nostri amministratori, locali e regionali, ci hanno condannato adesso diventano sempre più pressanti