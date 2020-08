Passaggio di consegne Inner Wheel Isola d’Ischia

Il passaggio di Collare tra la Presidente uscente Franca Di Leva Pascale e la Presidente Incoming Rosa Di Maio , si è svolto come da qualche anno, nell’incantevole cornice del Restaurant -Music- Events OASIS di Forio .

L’evento ha visto la partecipazione delle socie che hanno voluto incontrarsi dopo un lungo periodo, nell’osservanza scrupolosa delle regole anti Covid-19, per trascorrere una serata all’insegna dell’amicizia e della convivialità.

Dopo il tradizionale suono della campanella e l’esecuzione degli inni, la Presidente uscente ha illustrato quanto l’anno portato a termine con le note difficoltà interrotto dalla pandemia, ha visto completato tutti i progetti prefissati all’inizio della sua presidenza, tranne il corso di autostima e coaching delle donne, che verrà ultimato durante la nuova presidenza della Signora Rosa Di Maio , a cui ha formulato gli auguri per un proficuo anno.

La Presidente Franca Di Leva Pascale ha voluto ricordare con emozione la nostra cara amica e socia Helle Nielsen, che purtroppo non è più con noi, e a cui tutte noi abbiamo dedicato un saluto.

La neopresidente nel ringraziare per il passaggio di consegne, ha ricordato emozionandosi il suo primo mandato di qualche anno fa, apprestandosi con rinnovato impegno ed entusiasmo a terminare quanto iniziato e a promuovere e portare avanti nuovi progetti culturali e sociali nel segno del nuovo tema lanciato dalla Presidente Internazionale Inner Wheel per il 2020-21: ” Lead the Change – Guidare il Cambiamento”.

Ha poi presentato il nuovo direttivo che la affiancherà nel suo incarico .

La Past Presidente Nazionale Nunzia Sena Mattera è intervenuta per un gradito saluto, sottolineando quanto sia stato difficile questo anno e quanto sia stato completato e quanto si farà nel futuro , complimentandosi con la presidente uscente Franca Maria Di Leva Pascale e formulando i migliori auguri alla nuova Presidente Rosa Di Maio a tutto il direttivo e alla socie.

Auguri e complimenti sono stati formulati alla socia Lesley Morton Ambrosio per il nuovo e prestigioso incarico quale Membro della CommissioneInternazionale Distretto 210 Inner Wheel.

La regia della serata è stata curata dalla socia Restituta Masturzo, organizzatrice degli eventi Inner Wheel, nonchè tesoriera, che anche quest’anno ha curato con attenzione e maestria il riuscitissimo evento.

Con un brindisi augurale e la degustazione di una buonissima torta si è conclusa la serata con l’arrivederci al prossimo evento.