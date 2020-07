Passaggio del collare al Rotary Pozzuoli

Nella splendida cornice dell’Hotel “Gli Dei”, si è svolta la cerimonia di “Passaggio del Collare” tra il Presidente uscente del Rotary Club Pozzuoli, Lucio de Rogatis, e la Presidente entrante, Daniela Gravino. Una serata particolare, caratterizzata dalla scrupolosa osservanza delle disposizioni sanitarie anti Covid 19 e svoltasi nella duplice modalità, in presenza e da remoto a mezzo piattaforma informatica. Da remoto collegati i PDG Francesco Socievole, Giancarlo Spezie, Luciano Lucanìa e Salvatore Iovieno che, dopo il rintocco della campana e l’ascolto degli inni, hanno preso la parola per ringraziare dell’invito, per complimentarsi con il Presidente uscente per l’anno portato a termine con le note difficoltà, e per augurare, al contempo, alla nuova Presidente un anno proficuo e da vivere in presenza, per ripristinare quei rapporti interpersonali bruscamente interrotti dalla pandemia e che sono alla base dell’associazionismo e dell’agire rotariano sul territorio che comprende i quattro comuni flegrei di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto.

Sempre da remoto, hanno fatto seguito gli interventi di Renato Colucci, Assistente al Governatore per Sorrento, dei Presidenti dei Club di Castellammare di Stabia Massimo Carosella e dell’E-Club Vesuvio Pasquale Nocerino e di Laura Giordano. In sala, invece, presente Corrado Moschitti, Assistente del Governatore Massimo Franco, che nell’occasione ha portato il suo saluto del numero uno del Distretto 2100 e ribadite le linee guida suggerite dal Presidente Internazionale, Holger Knaack “Il Rotary crea opportunità”.

Ha preso poi la parola Lucio de Rogatis per ringraziare tutti gli intervenuti e per relazionare sull’anno della sua presidenza che, dal mese di marzo per il contrasto alla diffusione dei contagi da Coronavirus, ha subìto la sospensione forzata di tutte le attività in presenza e dei progetti posti in essere. Commozione palpabile nel passaggio del Collare da Lucio a Daniela Gravino che, dopo aver ringraziato tutte le autorità rotariane e gli intervenuti, ha presentato i componenti del Consiglio Direttivo che avrà al suo fianco nell’anno rotariano 2020-2021. Con lei ci saranno, Patrizia Leone Vicepresidente, Salvatore Tramontano Vicepresidente, Francesco Tonelli Segretario, Gianluca Liguori Tesoriere, Gennaro Martusciello Prefetto, Guido de Joanna Segretario esecutivo, i Consiglieri Emilia Annunziata, Gabriella Cordone, Sergio Di Bonito Nadia Greco e Immacolata Martusciello oltre al Past President Lucio de Rogatis ed al Presidente Incoming Raffaello Mastantuono.

Dopo il rituale rintocco della campana, con il martelletto impugnato a due mani, il taglio della torta ed il brindisi a bordo piscina hanno concluso la bella serata con gli auguri da parte del Sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia.