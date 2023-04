Pasquale Capuano: “Rinnovamento ed esperienza per Forio” #foriovota

Candidato sindaco per la maggioranza uscente, Pasquale Capuano a Forio raccoglie il testimone dell’amministrazione Del Deo. Ieri mattina il professionista ha commentato l’ufficializzazione delle formazioni che tra un mese si contenderanno il favore dei cittadini nelle urne: «Abbiamo presentato tre liste, che rappresentano il nostro progetto: si tratta di persone che condividono il nostro percorso. Francesco Del Deo figura tra i candidati così come Mario Savio e il dottor Loffredo, ma anche altri della passata amministrazione.

Con la presentazione delle liste si chiude una prima fase, quella in cui abbiamo messo insieme chi crede nel progetto, e si apre la fase del contatto con le persone, nelle case, per spiegare ai cittadini qual è la nostra visione: il gruppo nasce dall’amministrazione uscente e porta avanti una serie di progetti. I progetti non sono soltanto le opere pubbliche, ma sono anche progetti nel sociale e comunque in grado di incidere positivamente nella guida quotidiana. Se parliamo delle opere “materiali”, ci sono certamente progetti importanti per i quali i fondi sono stati intercettati dall’amministrazione uscente, e parliamo di cifre molto importanti, decine di milioni di euro.

Essi sono destinati a diverse opere, come la scuola e un parcheggio a Panza, il rifacimento del bocciodromo sempre a Panza, l’ampliamento del campo sportivo, ma forse l’opera che tutti si aspettano è la strada di Citara, e su di essa va fatto un chiarimento: quello che è successo e che sta succedendo è responsabilità della Città Metropolitana, ma l’amministrazione uscente si è impegnata fortemente su questo fronte, acquisendo un finanziamento di trenta milioni di euro per realizzare una bellissima passeggiata con piattaforme balneari, piste ciclabili, dunque un’opera che caratterizzerà il litorale e va nella direzione di ampliare ulteriormente l’offerta che già oggi stata realizzata con il nuovo “waterfront”.

Lo abbiamo spesso ripetuto, ma lo dicono tutti: Forio oggi si caratterizza come il maggior polo del divertimento giovanile ma anche più adulto, basti ricordare il giovedì foriano che riscuote grande successo. Adesso quindi vogliamo estendere tale consenso anche al di fuori della zona del porto, e poi vogliamo dare risposte concrete anche nelle aree limitrofe, dove ci sono alcune cose da rivedere e ripensare, sia per quanto riguarda la sicurezza, la manutenzione delle strade e il verde cittadino, ma soprattutto bisogna coinvolgere i foriani nel progetto secondo cui creare bellezza è creare ricchezza. Forio è un paese particolare dal punto di vista dell’architettura, delle tradizioni: esse vanno valorizzate e potenziate». Sulla circostanza di essere stato scelto come candidato sindaco, Capuano ha aggiunto: «Il fatto di essere stato individuato nella società civile come potenziale candidato a primo cittadino, con un’amministrazione che ha governato per dieci anni, è per me un grandissimo onore, e credo sia comprensibile. Ma so bene che oltre agli onori cominciano gli oneri, che è la parte più impegnativa, ma la vita che conduco e la professione che faccio sono sicuramente buoni consiglieri e sono convinto di poter riuscire in questo ruolo».