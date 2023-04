Pasquale Capuano: “Non si alimenti il venticello della calunnia” #foriovota

In una nota il candidato sindaco di Forio, Pasquale Capuano, nonostante gli avessimo chiesto un’intervista per questo pomeriggio e ci è stato richiesto di rinviare nel fine settimana, ha diffuso una nota stampa su quanto abbiamo riportato in questi giorni.

“Da giorni – riporta la nota – leggo sulla stampa locale e sui social network parole pesanti contro la squadra di giovani e meno giovani che rappresento. Alcuni candidati, e potenziali tali, di altri schieramenti e loro sostenitori (a quanto pare), stanno rilasciando dichiarazioni che ledono la dignità non tanto politica ma umana degli uomini e delle donne del nostro schieramento. Sono dell’idea che l’attacco politico, lecito e sacrosanto, termini laddove si inizia a far passare il messaggio che stiamo utilizzando metodi quali la minaccia, l’intimidazione, l’aggressione, la pressione. Pertanto, vi invito a denunziare alle forze dell’ordine eventuali atteggiamenti del genere, in caso contrario si paleserebbe un tentativo di ‘diffamare’ e ‘calunniare’ una squadra – la nostra – che con tutti i pregi e tutti i difetti non può essere associata a metodologie in uso presso i clan di camorra”.

“Ciò detto – continua – , non basta pubblicare una foto per invocare la pace sociale, ma bisogna sostenerla, senza alimentare il venticello della calunnia con il solo scopo di denigrare l’avversario. Pertanto, l’auspicio è che si abbassino i toni e che anche gli altri inizino a parlare di progetti e della Forio che vogliamo”