Pasquale Capuano: “Io sogno una comunità libera, unita, coesa. Votate liberamente”

Pasquale Capuano ha chiuso la sua campagna elettorale iniziando da Piazza Maltese per poi spostarsi prima a Piazza S.S. Immacolate e poi per la chiusra in quel di Panza. Un discorso, quello del candidato sindaco molto trasparente, serio e coerente con il suo stile.

“Cari concittadini, vi rivolgo la parola con grande umiltà e rispetto, perché so che la vostra fiducia non si guadagna facilmente. Ormai mi avete conosciuto. E avete capito come la trasparenza, la libertà e il rispetto siano i 3 pilastri che scandiscono ogni secondo della mia esistenza. E avete capito come alle chiacchiere ho sempre anteposto i fatti e soprattutto le soluzioni ai problemi. Perché ritengo che nella vita non esistano problemi insormontabili ma solo soluzioni da trovare. E questi 3 principi sono gli stessi che sorreggono il nostro progetto politico. Ebbene, vi ringrazio per avermi accolto nelle vostre vite, per avermi ascoltato, per avermi invitato nelle vostre case. Vi ringrazio per gli spunti ma soprattutto per le critiche che mi hanno fatto maturare. Vi ringrazio per avermi arricchito come uomo, per avermi fatto vivere 2 mesi che non dimenticherò mai.

E, permettetemi anche di ringraziare i candidati delle liste “Patto per Forio”, “Amore per Forio” e “Uniti si Può”, a cui va il mio plauso per l’impegno e la determinazione profusa. Ho apprezzato in modo particolare questo percorso condiviso con tanti giovani e volti nuovi che ringrazio non tanto come candidato Sindaco ma come genitore: vedere tanti ragazzi impegnarsi per la nostra terra è per me motivo d’orgoglio e fiducia verso il futuro che ci attende

All’entusiasmo – ha aggiunto – si aggiunge poi la soddisfazione per la crescente curiosità e apprezzamento che la nostra coalizione è stata in grado di far maturare giorno dopo giorno. In questa campagna elettorale abbiamo riscontrato tanto interesse per le nostre idee e per il nostro programma e molteplici apprezzamenti per tutta la coalizione. Il nostro è stato un lavoro condiviso, ricco di confronto e in grado di restituire centralità alla vita sociale del nostro Paese: i foriani hanno potuto così apprezzare la nostra professionalità e soprattutto la concretezza e l’apprezzamento che quanto promesso 5 anni fa dall’amministrazione uscente è stato realmente fatto. Ma, ovviamente, c’è ancora tanto da fare poiché la nostra terra ha bisogno che si parli di sviluppo, di grandi opere e di una costante attenzione verso il nostro tessuto imprenditoriale e verso i nostri commercianti.

Senza tralasciare, assolutamente, le fasce di popolazione che, più di tutte, stanno risentendo della terribile crisi economica: mi riferisco ai fragili, ai deboli, a chi con difficoltà mette il piatto a tavola.

Pertanto, nel perimetro delle nostre competenze il nostro impegno sarà massimo, non lasciando nessuno indietro. Numerose – ha continuato il candidato della maggioranza uscente – saranno le problematiche in cima alla nostra agenda politica: dalla metanizzazione alla realizzazione di un’isola ecologica moderna e all’avanguardia, dalla rivitalizzazione ulteriore del nostro porto alla realizzazione di nuovi approdi, dall’ottimizzazione del manto stradale alla valorizzazione degli enti del terzo settore, dalla riduzione del costo dei rifiuti al sapiente utilizzo degli oltre 50 milioni di fondi europei e non, catalizzati dall’Amministrazione. Infine – ha detto dal palco di Piazza Maltese – quello che abbiamo seguito -, urge dare un rinnovato slancio al nostro patrimonio artistico-culturale, a partire dalla Colombaia che ancora oggi vive una situazione di torpore. Forio deve continuare a creare lavoro, sviluppo, occupazione, economia ma non dobbiamo dimenticare di creare soprattutto bellezza perché creare bellezza significa creare ricchezza.

Intendiamo lavorare per attrarre nuove imprese e investimenti, impegno che condurremo con un’attenta pianificazione urbana: è possibile tutelare la qualità della vita solo garantendo che gli spazi verdi e le aree pubbliche vengano protette e preservate.

Analogamente, sarà nostro obiettivo rafforzare la sicurezza pubblica, promuovendo il benessere sociale senza sottrarci alle nuove sfide digitali, con l’obiettivo di rendere Forio una smart city. Rafforzeremo l’inclusività, promuovendo l’uguaglianza e la giustizia sociale, così da garantire a tutti i cittadini un equo accesso alle stesse opportunità.

Forio non è solo il tratto di strada che si snoda tra il porto turistico con i suoi tipici ristoranti, il Soccorso e il centro. La nostra terra è un mosaico di frazioni, rioni, scorci e zone interne che, parimenti, valorizzeremo con l’obiettivo di attrarre più turisti anche nelle aree periferiche, stimolando l’economia locale. Ma, soprattutto, agiremo con la finalità di migliorare lo stile di vita dei residenti, che vivono quotidianamente il nostro territorio. Ed è per questo che per rendere Forio più vivibile, rafforzeremo la progettualità e le infrastrutture del nostro territorio, garantendo che le strade, il porto, gli arenili e gli altri servizi pubblici siano ben curati, soprattutto nel rispetto dei nostri turisti, che cercheremo di attrarre tramite accurate politiche di marketing, rafforzando il nostro brand nei canali esteri. Il che, stimolerà ulteriormente il nostro commercio e il tessuto produttivo. Infine, coinvolgeremo i cittadini nella gestione della propria comunità, rendendoli protagonisti nei processi decisionali e stimolando soprattutto i giovani.

Cari concittadini, simpatizzanti, compagni di squadra, ci toccherà affrontare con coraggio un nuovo viaggio, assumendoci una grande responsabilità. So che molti di voi hanno paura. Paura per il futuro dei vostri figli, paura di vederli partire, paura di non arrivare a fine mese.

Io questa paura l’ho percepita notando la vostra difficoltà persino nell’esporvi pubblicamente, nel partecipare agli incontri pubblici. Mentre parlavamo nelle piazze, scrutavo i vostri occhi dietro le serrande, timorosi di mostrarvi, di prendere una posizione ma dobbiamo far sì che i nostri ragazzi e i figli dei nostri figli possano dire che quando siamo stati messi alla prova, non abbiamo consentito che questo viaggio finisse, che non siamo caduti, che non ci siamo tirati indietro. Io sogno una comunità libera, unita, coesa.

Al di là della fede politica o religiosa, al di là del colore della pelle, dello status sociale o dell’orientamento sessuale.

Come era solito ripetere Paolo Borsellino, la rivoluzione si fa nelle piazze con il popolo, ma il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la matita in mano. Quella matita, più forte di qualsiasi arma, più pericolosa di una lupara e più affilata di un coltello. Per cui, quando domenica e lunedì sarete chiamati a scegliere chi vi amministrerà nei prossimi 5 anni, tenete a mente gli oltre 60 milioni di euro che a breve arriveranno grazie al lavoro dell’Amministrazione uscente, della pioggia di finanziamenti che già sono stati portati a casa, della nostra visione di cultura, turismo, ambiente, sicurezza, viabilità, cura del territorio, sport e tempo libero. Dell’impego che metteremo in campo per valorizzare ulteriormente il nostro commercio, dei nostri progetti per la depurazione, per l’isola ecologica, per i nostri giovani e soprattutto per i cittadini più fragili, perché come già detto non lasceremo nessuno indietro. Ma io – conclude un po’ emozionato – sono certo che voi già avete deciso. E quindi, vi chiedo solo di votare LIBERAMENTE, secondo etica e coscienza, nel segreto dell’urna. Non permettendo mai a nessuno di spegnere il sogno di un Paese unito, coeso e soprattutto libero. Buon voto a tutti! “