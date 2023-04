Pasquale Capuano: Forio riparte da “Rinnovamento ed esperienza” #foriovota

“Sono onorato di annunciare ufficialmente la coalizione che guiderò come candidato Sindaco alle prossime elezioni comunali di Forio. “Patto per Forio”, “Amore per Forio” e “Uniti per Forio” sono le 3 liste che abbiamo presentato questa mattina presso gli uffici comunali. Si parla tanto di rinnovamento, di volti nuovi, di un impegno civico e politico dei ragazzi.

Ebbene, se leggete le nostre liste potrete rendervi conto della ventata di novità che alberga nella nostra coalizione, pronta ad affrontare questa sfida con umiltà, passione e determinazione. Ma, tra le nostre fila, troverete anche chi, dell’Amministrazione uscente, è stato capace di lasciare il bilancio previsionale in attivo e di portare a casa progetti per milioni di euro.

“Rinnovamento ed esperienza” sono 2 parole chiave che ci accompagneranno nei prossimi 30 giorni. E, col sostegno dei foriani, anche nei prossimi 5 anni” così in una nota il candidato sindaco di Forio Pasquale Capuano. In bocca al lupo Forio.