Pasqua senza buone sorprese? | #4WD

Quest’anno Pasqua cade il 9 di aprile e proprio quel weekend rappresentava la speranza per tutti di una ripartenza verso la parte nevralgica della stagione turistica 2023. A quanto pare, però, la situazione si presenta oggi tutt’altro che rosea, perché i livelli di domanda per le nostre strutture ricettive, a sole tre settimane di distanza, è ancora nettamente al di sotto delle più rosee aspettative.

Ho parlato pochi giorni fa con un carissimo amico che gestisce un b&b e una casa vacanze luxury a Sorrento e mi ha detto senza mezzi termini che il loro planning prenotazioni è già pieno fino a tutto ottobre, tenendo conto che la loro policy lascia il mese di agosto fuori dai portali e dalle attività di agenzia, riservandosi di accettare ospiti in quel periodo a prezzi totalmente fuori da ogni logica tariffaria (per eccesso, s’intende).

E’ chiaro, amici Lettori, che se questo trend dovesse essere confermato anche la prossima settimana, ci troveremmo dinanzi all’evidente ripercussione negativa del fenomeno-frana su tutte le nostre attività sull’isola d’Ischia. Ed è altrettanto chiaro che in questo modo andremo incontro ad un’ulteriore contrazione della spesa da parte di famiglie ed imprese di casa nostra, che stenteranno a riprendere il bandolo della matassa e a favorire quella circolazione di capitali che è linfa vitale per la nostra economia locale.

Un po’ tutti, chi più chi meno, ci stavamo già “guardando la castagna”, come si suol dire. Anche le offerte in chiesa, sia quelle nel cestino domenicale sia quelle in occasione delle feste patronali, sono state preda di questo dannatissimo trend. Una situazione più che comprensibile, perché se oltre ai postumi del caro bollette, carburante ed energia, non si intravede neppure un immediato futuro che corrobori adeguatamente i nostri bilanci, nessuno si sente nelle condizioni di osare più di tanto, nella quotidianità come nella prospettiva, nelle piccole come nelle medie e grandi cose.

Restiamo sul pezzo, amici! Ma soprattutto teniamoci pronti a dar fondo a tutta la nostra buona volontà. Sperando che basti.