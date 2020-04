Pasqua per i più piccini. L’iniziativa di Serrara Fontana

Una iniziativa dolce e colorata arriva dal comune di Serrara Fontana.

A raccontarla é il sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso, che ha voluto rendere questo periodo di “distanza” meno duro per i piccoli cittadini di Serrara Fontana.

“Tra annunci, avvisi, obblighi e divieti abbiamo pensato anche ad un’iniziativa “dolce” 💝💝💝💝💝💝.

In questa maledetta emergenza i bambini 👦👧 sono coloro che stanno subendo i danni maggiori, soprattutto a livello psicologico.

I bambini assorbono le nostre ansie, le nostre preoccupazioni che spesso involontariamente trasmettiamo.

E ce lo dicono con una parola o con un atteggiamento apparentemente strano, diverso.

Non possono riunirsi con gli amici, non possono frequentare la scuola, …ma possono fare altro e noi abbiamo voluto ricordare loro cosa possono fare.

Come? Con un bigliettino che insieme ad un uovo di Pasqua 🎁🎁🎁🎁🎁da domani verrà consegnato ad ogni bimbo/a che frequenta la scuola dell’infanzia e della primaria di Serrara Fontana.

Un volontario busserà alla porta di casa di ogni bimbo/a e lascerà, con tutte le dovute misure di precauzione, un uovo di pasqua con il bigliettino che potete leggere in anteprima in foto.

Il nostro pensiero per tutti voi, cari bimbi.

Spero possa giungere a voi tutto il nostro affetto.

Forza e coraggio, siete la nostra forza, il nostro arcobaleno🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 in questa tempesta.”