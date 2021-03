Pasqua in Parrocchia. Giovan Battista Castagna: “La speranza. Speranza non più lacrime”

L’intervento del sindaco di Casamicciola Terme all’apertura al culto della Basilica di Santa Maria Maddalena dopo il sisma del 2017

Il sindaco Giovan Battista Castagna: “Il terremoto ha fatto scempio di vita – voglio ricordare le esistenze spezzate di Lina e Marilena e di tutte quelle persone nostri concittadini che sono morti dopo il terremoto…”

Gli trema la voce e trattiene le lacrime nell’attaccamento il suo discorso, lungo articolato. Attento a non dimenticare nessuno, dando a tutti merito di gli cosa.

«Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile la riapertura seppur parziale della Basilica di Santa Maria Maddalena. È questo un luogo che è parte della geografia del sacro che caratterizza la nostra Casamicciola ma è anche parte integrante della nostra storia. E’ questo il luogo infatti per il quale fu scritto: la bellissima nuova chiesa parrocchiale avrebbe avuto il massimo del suo splendore,quando sarebbe stata scuola della retta fede, contenuta

nella Bibbia, garantita dal magistero autentico e vivente della Chiesa, rappresentato dal Papa e dai Vescovi uniti con lui. Cari giovani, il tempio parrocchiale, anche il più spazioso e il più artistico, non è la Chiesa. La Chiesa vera è il Corpo mistico di Cristo, è la vite Cristo su cui tutti siamo innestati con il Battesimo, è l’edificio spirituale di cui è pietra angolare Gesù Cristo e noi siamo pietre viventi costruite su di Lui, è il popolo santo riunito dal Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo. Questo e non altro intendevo quando dicevo di voler formare un popolo nuovo.

E’ il pensiero del Venerabile Giuseppe Morgera, quando spiegava di voler formare un popolo nuovo basato sulla RETTA FEDE. Quella fede che partendo dal dopo terremoto del 1883 doveva crescere sempre più, e si doveva consolidare. Ma il terremoto del 21 agosto ci ha trasmesso un chiaro messaggio. Certo, abbiamo vissuto giorni di dolore e di smarrimento, non ci si rendeva nemmeno conto della situazione che stavamo vivendo, almeno nei giorni successivi a quella immane tragedia. Vi posso assicurare che per me e tutta l’amministrazione il terremoto è stato un duro colpo. Poi la presa di coscienza: “Sono fenomeni che si verificano nella storia. Se Dio ha permesso tutto ciò ci sarà un motivo. C’è sempre un insegnamento da trarre da quanto accade”.

E allora mi chiedo: “Qual è l’insegnamento da trarre da quanto accaduto?” Ma siamo noi stessi, gente terremotata che rispondiamo. Ci diciamo: stavamo tanto bene prima. Ma ce ne accorgiamo solo adesso”. L’insegnamento che dovremmo trarre dall’esperienza vissuta “è saper godere di ciò che si ha, anche se è poco. Il terremoto ci sta insegnando che possiamo fare a meno di tante cose e che si vive bene ugualmente. Non la cupidigia ma la sobrietà e l’essenzialità. Il terremoto ci sta insegnando quanta era bella la nostra Casamicciola molte volte bistrattata nei ragionamenti e quale significato rivestisse questo tempio, quanto era importante la chiesetta dell’Addolorata, quanto erano importanti e belle le nostre scuole, quanto era importante la sede comunale e quanto era importante la nostra casa. Ma nasceva o meglio rinasceva giorno per giorno un sentimento che ha alimentato e sta alimentando la retta fede. La speranza. Si racconta ….Una volta un califfo, giunto in punto di morte, rivolse al Dio che adorava un’ultima preghiera: ti porto, o solo sovrano, unico essere senza limiti, l’unica cosa che non possiedi nella tua immensità: i difetti, i rimpianti, il male e l’ignoranza. Ma poi riuscì ancora ad aggiungere . La speranza. Speranza non più lacrime.

“Il terremoto ha fatto scempio di vita – voglio ricordare le esistenze spezzate di Lina e Marilena e di tutte quelle persone nostri concittadini che sono morti dopo il terremoto per il dolore e lo strazio nel vedere una vita di sacrifici andati distrutti, il nostro Don Vincenzo Avallone – ma ha fatto anche scempio di memoria, ci ha insegnato la precarietà, ha messo a dura prova il tessuto economico ancora di più oggi inasprito da una pandemia ma, oggi, porta ancora di più, una vitalità inaspettata nell’alimentare la retta fede. Siamo tornati qui per alimentare un desiderio di ricostruzione fatta non di mattoni e cemento, ma fatta di essenzialità, sobrietà, vicinanza che fatemelo dire a me va più veloce di quella materiale.

Ma siamo tornati per dare un segno di speranza a voler diventare ancora di più un popolo nuovo. Qui siamo nati e qui è la nostra vita”. Pregare qui con e tra di noi è un modo per trasmettere fiducia e speranza. “Ripartiamo da qui, nel silenzio, nella preghiera e nel lavoro, come ci ha indicato il nostro Parroco Morgera , nella speranza di voler vivere nella retta fede. Non posso nascondere un pizzico di emozione per essere qui insieme a voi, e parlare da questo posto. E rivedere questa Basilica risplendere nella sua bellezza per essere di nuovo diventata scuola della retta fede. E per me è una gioia infinita, perché ho seguito insieme a tutta l’amministrazione passo dopo passo i lavori, le opere e gli sforzi compiuti per lenire in parte le cicatrici lasciate dal terremoto. Quel senso di dolore, di iniziale e comprensibile smarrimento, lascia spazio oggi ad una sensazione diversa. La sensazione delle ferite che vediamo ancora impresse nelle mura della Basilica e che in parte il Nostro Buon Parroco Don Gino Ballirano ha cercato di coprire con questi belli addobbi ci fanno capire quanto abbiamo sofferto e quanto è importante non dimenticare della grande opportunità che ancora una volta ci è stata data.

La riapertura della Basilica di Santa Maria Maddalena mi induce anche a fare una ulteriore considerazione, quella secondo cui il “bello della bellezza” è un qualcosa che può essere fruibile da ognuno di noi secondo la propria sensibilità. C’è chi si soffermerà su alcuni dettagli della struttura o sulle sue decorazioni, chi invece preferirà abbandonarsi al silenzio, alla riflessione, alla preghiera. Una sosta qui farà comunque sempre bene all’anima. Sono felice che questo luogo possa accogliere nuovamente la vita liturgica della comunità parrocchiale di Casamicciola e della sua gente e mi sia consentito rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che con impegno e passione hanno lavorato perché questo risultato fosse raggiunto, l’ufficio tecnico rappresentato nelle figure dell’ing. Capo Baldino, e nelle figure degli arch. Caterina Castagna, Sara castagna, Agnese Cianciarelli, Lucia Polito, Stefania Paparatti, gli uffici della soprintendenza rappresentati dall’arch. Calicchio.

Un doveroso ringraziamento va a tutti i consiglieri comunali ma in particolare al vicesindaco Peppe Silvitelli e al presidente del consiglio Nunzia Piro, e poi ancora Fenina Senese, Nuccia Carotenuto, Angela Di Iorio, Giovanni Barile, Ciro Frallicciardi, Stani Senese, che con impagabile dedizione e utilizzando il mio motto “testa bassa e pedalare” si sono impegnati oltre che nei lavori che hanno consentito la riapertura anche per completare le opere alla struttura della chiesa e renderla agibile nella sua interezza con il riconoscimento al comune di un importante finanziamento da parte del nostro comm.rio Schilardi di quasi 4 milioni di euro e anche per questo va la nostra gratitudine e per quello che sta facendo per il nostro territorio. Ma in questa circostanza è doveroso un ringraziamento anche alle rappresentanze consiliari che siedono tra i banchi della minoranza. Oscar Wilde amava ricordare che è sacro il luogo del dolore.

Ecco, allora mi piace pensare che le sofferenze patite da tutti quanti noi per la lontananza da questo luogo di culto lo abbiano reso ancora più sacro e a noi ancor più caro. Il richiamo di alcuni luoghi, in fondo, spesso serve a ritrovare un pezzo della nostra anima. Grazie a tutti, vi voglio un mondo di bene. Vi ringrazio sempre della vostra stima verso la mia modesta persona. Vi auguro una felice e Santa Pasqua».