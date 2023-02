Pasqua è vicina e Casamicciola non è pronta per la stagione turistica!

Casamicciola cerca di prepararsi alla prossima stagione turistica, e alla Pasqua, che quest’anno cade il 9 aprile. Dunque è poco il tempo a disposizione. Pertanto i comitati Casamicciola, Casamicciola Viva e un gruppo di commercianti di Piazza Marina e Corso Luigi Manzi hanno incontrato il commissario prefettizio Simonetta Calcaterra. Un incontro produttivo che ha toccato diversi punti. La dr.ssa Calcaterra ha risposto alle domande dei cittadini e condiviso le sollecitazioni affinché Casamicciola, senza tralasciare le zone a rischio, possa farsi trovare pronta per l’inizio della stagione.

All’incontro hanno partecipato Peppe Agnese (La Cantina), Lucio D’Orta (la bottega del pane), Salvino Napoleone (Avet viaggi), Teresa De Luise, Vincenzo Castagna, Vincenzo Aperto e Alberto Monti per gli albergatori. Tutti si rendono conto degli sforzi che si stanno profondendo per la messa in sicurezza del territorio a monte, ma è sin troppo evidente che ad un mese dall’apertura della stagione lo stato dei luoghi non è quello di un territorio che si appresta ad accogliere i turisti. E sono numerose le criticità da risolvere senza indugio.

Tra i nodi urgenti da affrontare le condizioni in cui versano Corso Luigi Manzi, Piazza Marina, la ex SS, Via Monte della Misericordia, Piazza Bagni; vie che saranno percorse da migliaia di persone al giorno. Ebbene, strade e marciapiedi sono ancora ricoperti dal fango, mentre alcune parti di marciapiede sono divelte e vanno dunque riparate. La pubblica illuminazione è fatiscente ed è dunque necessario ripristinare tutti i pali, come altrettanto urgente è il ripristino e pulizia dei tombini.

Tra le situazioni critiche segnalate al commissario il problema dei Parcheggi. Quello dell’Ancora richiede pulizia e ripristino del mantello stradale, come anche al Pio Monte nel lato che è stato quasi del tutto svuotato. Quanto al parcheggio dell’Anas, si chiede una diffida a che venga concesso alla impresa di costruzioni che eseguirà i lavori di manutenzione idraulica come deposito e cantiere. Come è noto, per quanto attiene le strisce blu il contratto con la ditta che le gestiva è scaduto. La richiesta al Comune è che si ricorra ad una proroga in quanto la nuova gara richiederà tempi lunghi. Certamente le aree di parcheggio sono essenziali per evitare il caos soprattutto nei mesi estivi.

Altrettanto critica la questione porto e la continuità delle corse da effettuare in tutto il periodo dell’anno. Allo stato non esiste un problema sicurezza. Dunque sulle linee in concessione da parte della Regione i collegamenti vanno assicurati anche nei periodi in cui gli incassi sono ridotti. Commercianti e operatori hanno evidenziato al commissario Calcaterra che non esiste una ordinanza della Capitaneria che segnali uno stato di pericolo e vieti la navigazione e l’ormeggio nel porto di Casamicciola. Tanto più che le navi che trasportano rifiuti speciali, benzina e gas possono attraccare. Sospendere le corse, dunque, è solo una scelta di convenienza della compagnia di navigazione. Una questione essenziale ribadita al commissario.

C’è tanto da fare ancora e il tempo stringe. L’auspicio è che si imprima un’accelerata per evitare che l’economia casamicciolese subisca un ulteriore, fatale danno.