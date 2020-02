Pasqua e ponti di primavera a Forio, parte l’iter per nominare il direttore artistico

Ugo De Rosa | Ci siamo. Mancano ancora oltre due mesi alla Pasqua, ma Del Deo gioca d’anticipo nell’avviare la procedura per la scelta del direttore artistico. Ormai una consuetudine legata alle manifestazioni per le festività natalizie e pasquali. E diverse volte ad aggiudicarsi l’incarico è stato Gaetano Maschio.

Anche quest’anno il Comune ha partecipato al bando indetto dalla Città Metropolitana di Napoli per promuovere e finanziare progetti culturali. Il progetto candidato dal Comune di Forio è denominato “Eventi Pasqua e Ponti di primavera 2020 (periodo 3 aprile – 3 maggio 2020)” e dunque, come già avvenuto lo scorso anno, si estende fino al ponte della Festa del Lavoro. Una proposta progettuale che nelle intenzioni dell’Amministrazione «ha l’obiettivo di valorizzare tutte le risorse storico – culturali presenti sul territorio, di avvicinare le nuove generazioni alle diverse forme dell’arte – musica, danza, teatro – e di promuovere l’artigianato locale, superando la dimensione locale nella capacità di attrazione di flussi turistici provenienti anche da altre regioni d’Italia».

Per accedere al finanziamento, ovviamente è necessario redigere il progetto esecutivo, «specificando e calendarizzando gli eventi da realizzare, indicando il cast artistico delle singole manifestazioni e il direttore artistico». E dunque innanzitutto bisogna nominare, prima ancora della redazione del progetto, il direttore artistico. Che va scelto all’esterno dell’organico comunale. Il compenso previsto, Iva compresa, ammonta a 3.500 euro.

E dunque il responsabile del IV Settore Commercio Aniello Amalfitano ha provveduto ad approvare lo schema di avviso pubblico per acquisire le manifestazioni di interesse. L’individuazione del direttore artistico avverrà in seguito alla valutazione e comparazione dei curricula pervenuti e ad eventuale colloquio.

Nell’avviso si specifica che l’incarico è comunque «subordinato alla condizione essenziale del finanziamento del progetto esecutivo da parte della Città Metropolitana di Napoli e della conseguente assunzione, da parte del Comune di Forio, del ruolo di soggetto promotore dell’evento».

Svariati i compiti del direttore artistico. Oltre a fornire la consulenza tecnica e organizzativa, dovrà curare l’esecuzione di tutte le manifestazioni, individuare in collaborazione con il Comune gli artisti e i collaboratori artistici. E così via.

Potranno presentare le candidature «i soggetti che abbiano maturato un’esperienza di direzione artistica ovvero di consulenza artistica presso teatri, fondazioni, enti privati o pubblici». L’incarico verrà assegnato «al soggetto che, in relazione ai curricula pervenuti ed esaminati, sia in possesso della maggiore esperienza e capacità professionale acquisite in precedenti incarichi similari a quello da conferire».

L’incarico ovviamente durerà fino alla conclusione della rassegna, come indicata nel progetto.

Come già negli anni passati, il Comune mette le mani avanti, precisando che «Qualora dovessero intervenire cause ostative al finanziamento da parte della Città metropolitana di Napoli, al Direttore Artistico verrà riconosciuto un compenso omnicomprensivo di euro 500 per le attività finalizzate all’elaborazione del progetto stesso».