Pasqua di vacante ria | #4WD

State tranquilli! Dalla settimana prossima questo tempo uggioso ci abbandonerà e torneremo alla pianificazione del weekend pasquale senza particolari problemi. I telefoni dei call center, anche quelli più pigri nella loro -per così dire- comunicazione riprenderanno a squillare, si rivedrà di tanto in tanto qualche “signore” (come li chiamavano una volta i nostri padri) in giro alla ricerca di case vacanza estive in fitto e, cosa più importante, le casse di tutti registreranno un po’ di linfa vitale in più.

Ma a proposito di pianificazione del weekend pasquale: a qualcuno risulta ci sia qualcosa di particolare in programma per gli Ospiti in arrivo tra il 15 e il 18 aprile? Intendo dire: se almeno la vicina Capitale della Cultura, ammantata di questo titolo a mio giudizio ancora inutile sotto il punto di vista dell’indotto, offrirà almeno la Processione dei Misteri, qui ad Ischia cosa succederà? Si farà, ad esempio, l’Actus Tragicus a Forio? E soprattutto, quanti hotel apriranno a titolo definitivo o temporaneo e quanti, invece, resteranno chiusi del tutto?

Vedete, arrivare al 2022 a cinquantacinque anni e doversi continuare a porre ogni anno, almeno dal 2007, sempre gli stessi interrogativi per poi estenderli anche al periodo estivo, allorquando sarà la programmazione degli eventi fino a settembre (in primis, ovvio, la Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna) a tenere banco, è decisamente deprimente. Il fatto di essermi allontanato da molto tempo dalla vita pubblica, interessandomene solo quale semplice cittadino, non mi impedisce certo di esprimere un indignato stupore verso una realtà locale che proprio non riesce a progredire e, come se non bastasse, si concentra esclusivamente su una considerazione egoistica del Paese e di quel che lo circonda, dando la precedenza ai cazzetti propri e, mai come oggi, alla clientela di bassa lega per fare voti.

I voti! Quelli sì che valgono. E a Ischia per questo si stanno già scannando fra loro pur senza avversari. Sciù!