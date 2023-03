Pasqua 2023, torna l’Actus Tragicus: evento teatrale di rilevanza nazionale

La Passione di Cristo è un evento teatrale di importanza storica per il comune di Forio e per l’intera Isola d’Ischia. Si svolgerà Venerdì 7 aprile 2023 a partire dalle ore 20:00 come di consueto ormai da numerosi anni nella cornice del comune torrito, dove i dedali foriani e ancora le strade principali del paese diventano spazio di condivisione e palcoscenico naturale. Con la regia di Valerio Buono, la Passione è patrocinata dal comune di Forio ed organizzata dall’Actus Tragicus nella figura del suo Presidente Pasquale Di Meglio ed oltre duecento comparse locali.

Alla sua trentatreesima edizione, lo spettacolo prevede 1.5 km di percorso che parte da Piazzale Marinai d’Italia per raggiungere il Piazzale del Soccorso, passando inoltre per Piazzale Cristoforo Colombo. Un intero paese coinvolto, con sette palchi per un totale di trecentocinquanta metri quadrati di scenografia, oltre settanta fari per l’illuminotecnica e più di duecento costumi fatti a mano.

Non manca l’attenzione ai dettagli con la presenza della protezione civile di Forio CB e della Croce Rossa, con un servizio antincendio in grado di garantire la totale incolumità dei presenti. Si contano a tal proposito oltre cinquemila presenze in termini di pubblico. La stessa presenza della Polizia Municipale e di tutte le forze dell’Ordine infine garantiscono uno sviluppo dello spettacolo all’insegna delle migliori condizioni di sicurezza possibili.

Il progetto della Passione ricordiamo è possibile anche grazie al patrocinio dell’Ente Comune di Forio e al lavoro che l’associazione compie tutto l’anno. Perché anche gli altri eventi (Gusta Forio, San Martino festa ammore&vino) che l’associazione realizza durante l’anno sono finalizzati a reperire risorse per rendere possibile un evento che dura ormai da 33 edizioni e che ancora per altrettanti anni spera di poter portare lustro a Forio. Per raggiungere l’evento nel Venerdì di Passione, basterà recarsi dai comuni limitrofi a quello di Forio, per chi si muove dalla terraferma sono disponibili imbarchi diretti per Ischia da Pozzuoli e da Napoli.