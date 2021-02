PASC(K)ALESTEIN. Il folle demanio di Lacco Ameno: mucchi di sabbia fantasma e concessioni allegre. Mentre spunta una manifestazione di interesse per la spiaggia del Duce

- Advertisement -

Ida Trofa | Ecco a voi il folle Demanio di Lacco Ameno. Proroghe di concessione a 13 anni solo per gli amichetti del sindaco, ma nella diatriba e nella ridda di controlli spuntano migliaia di metri quadri in concessione “fantasma” e omessi pagamenti, con abusi ed ordinanze di demolizioni. Con essi, giungono, nuovi pretendenti al “trono di sabbia“. Obbiettivo numero uno la baia di San Montano.

A due mesi e più ormai dall’annunciata resa dei conti a Lacco Ameno, il destino del governo locale e dell’intera comunità è ancora avvolto nella nebbia e la contesa elettorale si gioca ancora e la si gioca sulla legittimità degli atti.

Il barometro in queste ore sembra puntare, ancora sul demanio marittimo e dal fronte porto si è spostata su lidi e scogliere palesando tutta la difficoltà del sindaco Giacomo Pascale di condurre il paese tra le onde di un mare mosso che lui stesso ha contributivo ad agitare. Così a soccombere è ancora Lacco Ameno tra i postumi di un terremoto che non finisce mai, una crisi sanitaria ed economica che di certi non può essere affrontata né risolta da una maggioranza apparsa sprovveduta e impalpabile nella concreta attuazione delle pratiche di governo. In questo clima gli scafati politici del Fungo si sono calati con facilità nel ruolo che l’elettore, almeno cosi sembra, gli ha riservato, recitando al meglio il ruolo di controllo e di monitoraggio dell’azione di governo, spulciando e passando al setaccio atti e procedure.

E se qualcuno volesse inoculare il dubbio che dietro tutto questo mare mosso, il demanio e le concessioni, diventate dalla sera alla mattina la preoccupazione principale della Politica e dei consiglieri comunali locali, che dovrebbe occuparsi di vaccinazioni di massa e piani di ricostruzione, ci sia qualche ossessione personale o qualche antica guerra demaniale, ebbene questo qualcuno non sarebbe lontani dalla realtà. È la questione demanio a svelare il duello e la membrana sottile che separa la gestione della cosa pubblica da quella degli affari personali.

- Advertisement -

Gli amichetti del Barone

Da giorni vi raccontiamo la vicenda delle concessioni lacchesi. Nel mirino della politica e delle autorità, sono finite in queste settimane le proroghe alla scogliera con spiaggia del “Barone” e sopratutto quella del Parco Negombo. Uniche beneficiarie di proroghe ultra decennali, ovvero fino al 2034 da parte degli uffici del sindaco dal suffisso nobile Giacomo Pascale. Sarebbe bastato un timbro e una firma direttamente dalla stanza dei bottoni per aprile la strada ad un futuro comodo di possesso e gestione privata di un demanio che in realtà dovrebbe essere di interesse pubblico. Sacchi di sabbia e mucchi di costa con tanto di scogli in tinta con il panorama, finiti in una vera e propria bufera politica ed istituzionale e sopratutto materia di una corposa inchiesta della Procura.

Il Burc e la sabbia fantasma. Ecco la manifestazione d’interesse che mette a nudo il Duca e il suo “Negombo”

L’ultima puntata della saga a seguito della pubblicazione su BURC di un avviso pubblico che gli inquilini della torre di Piazza Santa Restituta, invece, avevano tenuto ben nascosto. L’avviso pubblico su uno degli ultimi bollettini della Regione Campania non è, invece, passato inosservato, neanche a dirlo, ad alcuni attenti imprenditori, e non solo, lacchesi che hanno presentato con una delle loro (tante) srl una apposita manifestazione di interesse.

Il provvedimento incriminato è stato pubblicato sul Burc n. 5 del 11 Gennaio 2021 e riguarda l’avviso del Comune di Lacco Ameno per l’ istanza di variazione di concessione demaniale marittima presentata del Duca Fulceri Camerini e del suo Negombo.

IL DIRIGENTE Vincenzo D’Andrea scrive: “VISTI:- ex art. 18 Reg. Cod. Nav. approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328; – gli artt. 8, 9 e 10 della Legge. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; – il D.D. n. 133 del 05/10/2010. RENDE NOTO – che con istanza acquisita al protocollo d’Ufficio al n. 9285 del 15/09/2020 il Sig. Castagna Marco, nella qualità di Amministratore Unico della “Bar Ristorante Stabilimento Marino e Termale San Montano S.r.l.” con sede in Lacco Ameno alla Via San Montano — 80076 Lacco Ameno, titolare della CDM 13/2008 (rinnovata fino al 31/12/2020 e variata con C.D.M. 02/14 la quale riporta il timbro “Presa d’Atto proroga, Ope Legis, al 01.01.34″), della superficie totale di un’area demaniale di 4.050,00 mq, con cui ha chiesto al Comune di Lacco Ameno variazione della predetta concessione per uno stato di progetto dalla superficie totale di mq 4.053,70 come meglio si evidenzia nella documentazione tecnica, limitatamente alle competenze demaniali, e precisamente nella zona indicata negli elaborati pianimetrici depositati presso la sede comunale; – che la durata della concessione demaniale marittima è fino al 31/12/2020, con timbro “Presa d’Atto proroga. Ope Legis. al 01.01.34″; – che l’istanza è depositata presso l’ufficio tecnico del Comune di Lacco Ameno, rif. Responsabile del settore Demanio arch. Vincenzo D’Andrea tel. n° 081/3330818, con ricevimento il LUN dalle 09:30-13:30 e il GIOV dalle 15:00-17:00 su appuntamento; – che entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC, possono essere presentate osservazioni e/o domande concorrenti al Comune di Lacco Ameno — Ufficio Demanio — p.zza S. Restituta”.

Ed è un in questa pubblicazione che viene rilevato l’inghippo. La minoranza di “Sempre per Lacco Ameno” chiede l’accesso agli atti, pretende che venga dimostrata la correttezza delle procedure e dalla lettura degli atti emerge che la procedura proprio, proprio lapalissiano non non è.

Spiaggia di San Montano, per la concessione Negombo spunta la manifestazione di interesse di un imprenditore locale

Come prevede il bando entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul BURC, vengono presentate osservazioni e/o domande concorrenti. Sopratutto al Comune di Lacco Ameno — Ufficio Demanio — p.zza S. Restituta viene prodotta una richiesta di ammissione al riconoscimento della concessione con tanto di con manifestazione di interesse sul demanio di San Montano e i tratti che fin qui gestiva ufficialmente il Parco Negombo. Agli atti delle verifiche, infatti, è emerso che le dichiarazioni e le asseverazioni del tecnico comunale Enzo D’Andrea sulle concessione in questione per uno stato di progetto dalla superficie totale di mq 4.053,70 non sarebbero del tutto veritiere ed avrebbero riconosciuto sine titolo e semplicemente con il potere di firma ed un timbro comunale, metri e metri di spiaggia in più. Insomma una concessione fantasma. Da qui l’insinuazione del terzo soggetto, un uovo imprenditore che chiede di concorrere al bando. Come andrà a finire? Vedremo! Intanto la contesa sul demanio è aperta.

Menage a trois

La contesa politica e le vicende lacchesi anticipano di pochi giorni le procedure e le azioni intraprese anche dal comune di Forio avverso la struttura della baia di San Montana a cui è anche notificata l’ordinanza turrita che dispone ad horas la demolizione di alcune opere insistenti sull’arenile di competenza demaniale del confinante comune di Forio, opere realizzate in difetto di parere paesaggistico. A stabilire “demolizione delle opere e ripristino dello stato dei luoghi2 è l’ordinanza numero 176, firmata dal responsabile tecnico del demanio del Comune di Forio, l’architetto Giampiero Lamonica. Oggetto della demolizione, una piattaforma in cemento e la sovrastante struttura dello snack bar con retrostante cucinino, i servizi igienici e gli spogliatoi, oltre alle toilette realizzate sul tratto di spiaggia libera e dei lastroni di camminamento posizionati direttamente sulla sabbia e che dovranno essere rimossi a loro volta.

Strutture che, come è noto, essendo stagionali, dovevano essere rimosse come ogni concessione demaniale, alla fine del periodo legato all’attività turistico- balneare. Un controllo della Guardia Costiera ha rilevato le mancanze e le omissioni in relazione agli smontaggi ed a queste sono conseguite, con accertamenti incrociati degli uffici comunale di Lacco Ameno, l’ingegnere Flavia Cesana Ramona e quelli Floriani, l’Architetto Lamonica, rilievi in odine alle autorizzazioni, alla documentazione e soprattutto le concessioni e le opere sono carente dei previsti “pareri paesaggistici“. Quest’ultimo rilievo da parte del Comune di Forio. Il procedimento era stato avviato nel dicembre 2019, quando i proprietari di una struttura turistica limitrofa avevano fatto una segnalazione al Comune di Forio e alla Guardia Costiera.

Cosi si è scatenata la tempesta perfetta su di un complesso turistico che sorge su di un arenile che, come la politica, si fonda per metà sul Forio e per metà su Lacco Ameno. Soprattutto sulle irregolarità in concessione rilevate a Forio e sulle irregolarità presunte segnalate a Lacco Ameno nel rinnovo delle concessioni di arenili ricadenti sotto la propria competenza, fra cui anche quella riguardante il Negombo.

A breve, infatti, ancora e sempre il Comune di Forio, nel merito della baia contesa dovrà decidere come procedere sulla annosa querelle relativa alla strada di collegamento fra il Negombo e la proprietà del Mezzatorre Resort, ma sulla quale gravano per un terzo anche gli interessi dello stesso Comune, proprietario della Villa La Colombaia. Porzioni di terra a metà tra un comune e l’altro, a metà tra gli interessi politici ed economici di uno e dell’altro.

Insomma la “robba”, la mala politica e l’inciucio, come diceva Verga era e resta il vero nodo, l’unico obbiettivo di un’isola una comunità che non riesce ad uscire da ceri schemi e consuetudini. Schemi che ne limitano ogni prospettiva di sviluppo in un ménage a trois che rischia di lasciare molte vittime sul fondo instabile di sabbie e costa viscida. La vicenda demanio, specie la questione della Baia di San Montano, fino a pochi giorni fa catalogabile come una diatriba fra privati, assume adesso i contorni dello scontro politico ancora una volta tra Domenico De Siano e Giacomo Pascale sicuramente, ma anche con Francesco Del Deo.

Da Bolkestein a Paskalestein è un passo

“Sempre per Lacco Ameno” che non pare intenzionata ad abbassare la guardia, tra politica, azione di controllo, demagogia alla luce delle importanti ripercussioni ed i limiti dovuti alla tanto discussa direttiva europea Bolkestein che all’ombra del Fungo sembra essere divenuta la Paskalestein o Pascalestein se preferite.

Approvata nel 2006 e recepita nel 2010, la direttiva europea continua a far discutere da molti anni. Tra i punti più contestati c’è l’obbligo di rimessa al bando per alcune concessioni pubbliche. E’ su questo punto e sul fermento nel rinnovo solo di talune concessi che ora si agita la politica chiedendo di chiarire le zone d’ombra lacchesi e l’intervento della Procura.

Dalle concessioni demaniali al trasporto marittimo ed i servizi turistici, la Campania non è mai stata un faro di luce. Di recente nel mirino della Procura Antimafia di Napoli, con il pm Giuseppe Cimmarotta ed Henry John Woodcock sono finiti gli uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale trasporto marittimo e demaniale, ricercando mail, file, atti e qualunque prova tangibile relativa alle concessioni demaniali.

Nel dettaglio, le indagini vertono su probabili accordi tra imprenditori e uffici al fine di ottenere la proroga delle concessioni demaniali tramite mazzette o affini. Dunque si pensa alle accuse di corruzione, traffico d’influenze, turbativa d’asta e falso ideologico. Stando alle indiscrezioni filtrate e alle parole proferite a mezza bocca negli ambienti politici lacchesi, il lavoro politico dei consiglieri di minoranza sarebbe teso proprio a scongiurare che tali pratiche siano aduse anche sulle coste di Lacco Ameno. A far alzare l’asticella dell’attenzione

le contestazioni e procedimenti tecnici avviati dall’UTC di Lacco Ameno a firma del Tecnico Ing. Flavia Ramona Cesano, verbalizzati ma mai contestati dall’Ente Locale agli interessati. Una forma di favore tacito e di insabbiamento delle illegittimità emerso in questi giorni di dura contesa sul fronte demaniale del Fungo.