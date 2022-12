Pascarella, il vescovo che ha lasciato il cuore a Pozzuoli

Gaetano Di Meglio | Quelli che abbiamo vissuto sono stati i giorni più tristi della storia recente dell’isola. Il racconto mediatico ci ha calpestato. Il dolore, la rabbia e delusione ci ha frastornati e, senza una guida politica seria, solida e affidabile, la comunità isolana – per lo più cattolica o semi tale – si è trovata anche senza una guida spirituale forte, all’altezza, necessaria.

Abbiamo seguito i quattro funerali, abbiamo ascoltato e letto le omelie del Vescovo Pascarella, lo abbiamo visto muoversi e, da non cattolici ma da persone che hanno in grande considerazione le questioni legate alla fede, non possiamo far altro che prendere atto della delusione totale.

Osserviamo la chiesa di Ischia, con la giusta (e salutare) distanza, possiamo dire che la fotocopia delle quattro omelie sia un modo, offensivo, di non considerare il momento che viveva la comunità. Ricordiamo gli scarponi sporchi di Padre Filippo Strofaldi a Monte Vezzi, lo ricordiamo camminare nel fango, lo ricordiamo vicino. E, per la storia, offeso dal suo clero.

Abbiamo criticato, tanto, il ruolo “extra” del Vescovo Lagnese ma dobbiamo dire che, con Pietro da Vitulazio, il popolo cattolico di Ischia avrebbe avuto un conforto in più. Avrebbe avuto un pastore che non si sarebbe lasciato ad immagini da testimoni di Genova. Il ricorso a queste immagini terrente applicate al Paradiso è la prova che il Vescovo è stato a Ischia, ma a lasciato il cuore a Pozzuoli. Lontano. Al di là del mare.

Il messaggio potente dell’apostolo Paolo, quello delle Genti, contenuto in Romani 8 diventa un passe-partout da discount e non più, invece, Parola di Dio “vivente, efficace, affilata e penetrante”.

“Siamo qui per chiedere per la nostra sorella Eleonora e il nostro fratello Salvatore il paradiso. Essi non hanno più bisogno di cose, solo di preghiere. Ed è nella preghiera, soprattutto nell’Eucarestia, che possiamo continuare la comunione con loro. Con le lacrime agli occhi, con il cuore ferito, vogliamo rinnovare la nostra fede. La fede non toglie il dolore, che la morte porta con sé, fonda la nostra speranza: un giorno potremo riabbracciare le persone che abbiamo amato e ci hanno amato” ha detto il Vescovo a Lacco Ameno, forse l’unico messaggio con più “affetto”.

Per quattro volte, quasi a soddisfare l’appetito di chi ascoltava, il Vescovo ha messo al centro le parole di Gesù sulla croce. Riducendo il Figlio di Dio alla stregua di quelli che si chiedono davanti alla tragedia “Dio mio, Dio mio, perché mi ha abbandonato?”

Un pulpito per alimentare la rabbia.

“Ora è il tempo di piangere con coloro che piangono, di condividere il loro dolore. Chi è sommerso dal dolore della perdita di propri cari e anche chi ha perso la sua casa o l’ha vista gravemente danneggiata ha sentito alcune valutazioni a caldo sulla posizione delle loro abitazioni, come recita un proverbio popolare, “sul cotto l’acqua calda” ha detto Pascarella.

A Campagnano, senza quell’afflato che il momento avrebbe richiesto, il capo della Chiesa di Ischia non ha avuto problemi a raccontarci che “Quando sono entrato nella chiesa e ho visto tante bare, gli occhi sono subito andati su quattro bare bianche, e soprattutto su una bara piccolissima – quella di Giovan Giuseppe – deposta su quella della mamma Giovanna, con accanto quella di papà Maurizio. È stato come un pugno nello stomaco! L’unica parola del Vangelo che mi è venuta in mente è stato il grido di Gesù sulla croce e in esso ho immerso i miei perché, soprattutto i perché dei parenti delle persone tragicamente morte: “perché, Signore, la morte di un bambino? perché tante giovani vite stroncate nel pieno della loro esistenza? perché?”.

Il mio amico cattolico ricorda l’efficace della “fede semplice”. E io gli dico, che forse un po’ di luteranesimo gli farebbe bene.

Poi c’è l’aspetto politico di queste quattro omelie e pensando ad alcune parole di Don Carlo Candido, facciamo il paragone.

“Ci sarà, dopo aver dato degna sepoltura ai vostri cari, il tempo di una riflessione critica sull’accaduto, spingendo le autorità amministrative e politiche a trovare soluzioni, non rimandabili, perché eventi drammatici come questi non si ripetano.”

Nello stesso tempo siamo provocati a conoscere, difendere, valorizzare, prenderci cura del nostro territorio, bello e ferito. Urge, soprattutto nelle giovani generazioni più attente a queste tematiche, educare al rispetto del creato”.

“La morte di Maria Teresa e di altre undici persone, tra cui un bambino di soli 22 giorni e una bambina di sei anni, devono spingerci a vigilare perché chi ha le autorità amministrative e politiche sappiano coniugare il diritto alla casa per ogni persona (è un diritto costituivo della dignità di una persona insieme a quello del lavoro) e il rispetto per l’ambiente, per la nostra “casa comune”. Non si può vivere sempre con la paura di frane e alluvioni! È necessario, poi, che cresca, soprattutto nelle giovani generazioni, una cultura di attenzione e rispetto del creato”

Se Pascarella non avesse lasciato il cuore a Pozzuoli, il popolo cattolico di Ischia avrebbe trovato più conforto, più sostegno, più calore. Lasciare la chiesa prima di tutti, scappare via con Guidone, passare in mezzo al popolo di Ischia che soffre e che aspetta una piccola bara bianca è un brutto gesto. E’ il gesto triste di chi ha fatto un servizio.

www.ildispari.it